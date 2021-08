Žanamari pozirala u ultra kratkoj minici, fotku joj komentirale poznate Hrvatice: 'Najzgodnija si'

Glazbenica Žanamari Perčić (39) svoje obožavatelje nerijetko časti izazovnim izdanjima. Supruga glazbenika Marija Perčića i majka 6-godišnje djevojčice Gabrijele ovog je puta pozirala u izazovnoj mini haljini na zebra uzorak i visokim žutim štiklama, a svojim je izdanjem oduševila pratitelje. "Prije i kasnije", napisala je Žanamari u opisu fotografija na kojima dotjerana pozira prije večere i za vrijeme večere tijekom koje se počastila sushijem.

Foto: instagram U komentarima su joj se odmah javile i brojne poznate dame među kojima su Ecija Ivušić, Nives Celzijus i Sonja Kovač. "Najzgodnija", poručila joj je Ecija dok je Nives u komentarima ostavila emotikone vatre, a Sonja smajlića sa srcima u očima.

Komplimene su joj uputili i drugi. "Zaljubljena sam u tvoju haljinu, mislim da je ovo najbolja haljina koju sam vidjela do sada", poručila joj je mlada švicarska klizačica Kimmy Repond. "Predivna si", "Kakve noge imaš", nizali su se komentari.

Foto: instagram

Podsjetimo, Žanamari je nedavno u objavi otkrila kako joj Instagram briše fotografije na kojima je u kupaćim kostimima koje sama dizajnira. Potom je pozirala omotana tkaninom od koje će uskoro napraviti bikini jer joj brišu fotke, našalila se.

"Ovo je možda jedini način da nosim svoj badić na Instagramu, a da me Instagram algoritam ne restrikta. Pa evo jedna iz proizvodnje koja možda i uspije doći do vas. Uskoro ću isfurati badić u ovom materijalu, pa eto bilo bi divno da me nitko ne prijavi za prekršaj, jer sam obukla kupaći kostim koji sam i dizajnirala. Ako se to nastavi događati, morat će se moji dečki s kojima surađujem fotkati u bikinijima umjesto mene. Čujem da dečki smiju biti na plaži, čak i na Instagramu. Žene će uskoro morati ovako fino doći u tvornicu po par metara materijala i umotati se do grla za fotke s ljetovanja", napisala je nedavno pjevačica.

