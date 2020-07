Slavlje u poznatoj obitelji! Prije godinu dana rodila je sina, a sada je ponovno trudna

Bivša manekenka, a sadašnja PR stručnjakinja Sarah Josipović ponovno je trudna. Sretnu vijest potvrdila je za Story.hr, a mnoge je ta informacija pomalo zatekla s obzirom na to da je prije samo godinu dana na svijet donijela sina Maka.

Iako ne krije sreću zbog dolaska još jedne prinove Sarah nije htjela otkriti više detalja o samoj trudnoći. Podsjetimo, najstarija kći Suzy Josipović prvog sinčića Maka na svijet je donijela 6. lipnja prošle godine, a dobila ga je s partnerom Janom Jeričem, suvlasnikom poznatog zagrebačkog restorana s kojim je u vezi oko tri godine. Prije nego što se zaljubio u Sarah, Jan je bio kratko vrijeme u vezi s pjevačicom Lanom Jurčević.

Podsjetimo, Sarah je krajem prošle godine izazvala pozornost nakon što su je priveli kada je išla sinu Maku izvaditi putovnicu. Neugodna situacija nastala je zbog parkinga koji je bio zauzet pa je Sarah s majkom pričekala malo iza rampe u Petrinjskoj ulici.

Foto: Petar Glebov/Pixsell

I tako smo mu mi pokušavale objasniti, i u tih 30 sekundi se pomaknuli tako da smo cijelom površinom bili na parkiralištu, ali on je svejedno pozvao kolegu koji je mene, iako nisam ja vozila, tražio osobnu. Ja sam pitala: "Moju?" a on je odgovorio: "Jok, moju." Ja sam izašla iz auta i povišenim tonom mu objašnjavala, ali nisam ga uvrijedila. Zapisao me i to je to. I tu dolazimo do ovoga – objasnila je Sarah. Tako je opisala pozadinsku priču zbog koje je u policiji imala problema i kada je sinu išla izvaditi putovnicu.

Naime, na ulazu u policijsku postaju radio je isti onaj policajac otprije neki dan te je upitao zar ne misli da je bila malo bezobrazna. Sarah mu je na to odgovorila da ne misli, na što je on odmah ponovno, kao i neki dan, tražio osobnu iskaznicu. Osobnu iskaznicu mu je odmah dala, ali mu je dala do znanja da je već zapisana i da mora žuriti jer s djetetom ide na plivanje.

Sarah je sve to izgleda bilo i pomalo smiješno, što je zasmetalo policajcu pa je odvedena u Policijsku postaju Centar zbog "vrijeđanja i omalovažavanja policije". – Sjedila sam tako u postaji, on se žalio šefovima, čula sam da je rekao da razgovaram ''polupovišenim tonom''. Nakon toga izašao je i rekao: ''Izgleda da me niste dovoljno uvrijedili. Nema temelja za postupanje.'' I eto, to je to. Zakasnili smo na plivanje i nismo išli – objasnila je tada Josipović.