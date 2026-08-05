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BIVŠA KANDIDATKINJA

Sjećate li se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Nije pronašla srodnu dušu u showu, a danas više ovako ne izgleda

Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
05.08.2026.
u 08:00
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Martina je zaključala Instagram, ali na Tik Toku je njen profil još uvijek otvoren za javnost

Gledatelji su se upoznali s Martinom Bede tijekom 15. sezone popularnog reality showa 'Ljubav je na selu', gdje je razvila romantičnu vezu s farmerom Sinišom Markovićem. Njihova veza nastavila se i nakon završetka emisije, ali nije potrajala. Martina je o tome izjavila: "Nakon showa smo ostali skupa još dva mjeseca, nisam se preselila kod njega, ali sam dolazila vikendom. Stalno je spominjao prsten, navaljivao oko toga, a na kraju ništa".

@martina.bede #foryoupage❤️❤️ #fyp #forupage #barbiegirl ♬ original sound - ᴍɪʀsᴀᴅ

Naglasila je svoju iskrenu zaljubljenost, ali i sumnju u Sinišine namjere. Nakon tog iskustva, Martina je pronašla novu ljubav s Ivanom iz Ivanić-Grada, koji ju je zaprosio tijekom božićnog događaja obitelji Salaj u Čazmi u prosincu 2023.  Inače, Martina je otkrila i kako su se njih dvoje upoznali. "Upoznali smo se na TikToku, uključila sam se u njegov live prijenos i tu smo počeli stvarati kontakt. U vezi smo već neko vrijeme, preselila sam se kod njega u Ivanić-Grad. Tu sam se i zaposlila u kafiću. Lijepo nam je", ispričala je jednom prilikom.

Unatoč početnom oduševljenju i planovima za vjenčanje, par je prekinuo zaruke krajem 2024. godine. Pratitelji na društvenim mrežama primijetili su da se Martina promijenila nakon prekida. Vratila se u rodni Karlovac gdje je nastavila raditi, a osvježila je i svoj izgled, te je postala plavuša. Martina je zaključala Instagram, ali na Tik Toku je njen profil još uvijek otvoren za javnost. 

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Ključne riječi
reality show TV televizija martina bede RTL Ljubav je na selu showbiz

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