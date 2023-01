Sjećate li se Džebrice iz 'Lud, zbunjen, normalan'? Evo kako danas izgleda

Popularna serija ”Lud, zbunjen, normalan” osvojila je srca mnogih. Dogodovštine tročlane obitelji Izeta, Faruka i Damira uvijek prate neke drame. Damir u kasnijim epizodama postaje otac, te ga Izet nasamari i sam odredi ime djetetu. Damirov sin, Farukov unuk i Izetov praunuk dobiva ime Džema Branko Fazlinović, ili Džebra. Međutim, i Damira zadesi ista sudbina da dijete odgaja bez majke, te oni postaju porodica četiri muškarca.

Lik Džebre pojavljuje se u tri faze odrastanja, tako da je jedan od glumaca i Igor Šparavalo, a kasnije ga glumi Tarik Džinić.

Tarik je na svom Instagram profilu objavio fotografiju sa mladim kolegom.

Foto: Instagram

- Rubrika otkrivamo: Novi i stari Džebra su dvije osobe, napisao je Tarik u opisu fotografije.

Podsjetimo, serija "Lud, zbunjen, normalan" počela se emitirati 2007. a do lani je emitirano 309 epizoda u 13 sezona. Nakon smrti glumca Mustafe Nadarevića, kojeg smo u seriji gledali kao Izeta Fazlinovića, autor serije Feđa Isović donio je odluku kako se serija više neće snimati.

– To smo odlučili odmah nakon što je Mustafa Nadarević preminuo, ali sada je to konačno – rekao je lani i dodao kako je on već prije napisao kraj serije, ali smrt glavnog i omiljenog glumca dovela je do definitivnog prekida.

– Epizode su napisane u smislu da imaju logičan završetak serije, a ovako je s Mustafinom smrću ona naprasno završena. Nikad gledatelji neće biti u prilici vidjeti kako se serija završava. Dvadeset epizoda nikada se neće emitirati – rekao je Isović za Dnevni avaz.

