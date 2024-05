Tončica Čeljuska otkrila tajnu dobrog izgleda: 'Jedna od mojih najboljih odluka u životu'

Poznata voditeljica i urednica HRT-ove emisije 'U svom filmu' Tončica Čeljuska prije četiri godine intenzivno se posvetila tjelovježbi i brigi za vlastito zdravlje, zbog čega je angažirala i osobnog trenera. U međuvremenu je, unatoč poslovnim obavezama, pokazala disciplinu i odlučnost, pa se novinarka na polovici pedesetih može pohvaliti nikad boljim izgledom. Sada je razlog svoje posvećenosti treningu podijelila s pratiteljima na društvenoj mreži Instagram.

Tončica je objavila video iz teretane u kojem govori: - Jedna od mojih najboljih odluka u životu je bila da prije četiri godine krenem sa redovitim vježbanjem. Međutim, ni do dana današnjega to nije nešto u čemu ja uživam, svaki put iznova mi je teško, svaki put se iznova mučim - započela je, pa otkrila zašto to stojički podnosi: - Duboko sam svjesna da je to nužno i prevažno za moje tijelo i moje zdravlje. Živimo u sjedalačkom digitalnom dobu gdje doslovno se vozimo autom, sjedimo i buljimo u ekrane, kretanje je nikakvo. Tih par sto metara što prohodamo među uredima nije dovoljno i zato sam svjesna da ne želim da moje tijelo atrofira, da moje tijelo izgubi funkcionalnost, da se moje tijelo ne deformira, ja moram vježbati. Ma koliko mi to teško bilo. Razmislite na koji način tretirate svoje tijelo i što radite za njega i što radite za njega jer vaše je tijelo dizajnirano za kretanje, ne za sjedeje, ne za ležanje, nego za kretanje - upozorila je Čeljuska svoje pratitelje na važnost redovitog treninga.

U opisu objave voditeljica je napisala kako nikad neće uživati u treningu, ali se drži izreke starih Grka 'U zdravom tijelu zdrav duh'. Na ovoj društvenoj mreži je prati gotovo 20 tisuća ljudi, a njih je upitala vole li vježbati:

- "Ne volim. Mislila sam da će mi se s vremenom svidjeti, ali isto kao u Vama, svaki put mi je bilo teško i prestala sam ići. Morat ću se ponovno natjerati.", "Obožavam vježbati, vježbam svaki dan, uz to planinarim i puno hodam. Kada se dugo vježba onda tijelo samo tjera na vježbu. Imam 60 godina zbog bavljenja fitnesom izgledam punooooo mlađe", "Ajme koja fantastična motivacija. Odlična objava." - neki su od odgovora na pitanje omiljenog televizijskog lica.

Tončica u posljednje vrijeme društvene mreže koristi kako bi prenijela znanje stečeno kroz edukacijski program 'Postani life coach', a usavršavala se i kod psihoterapeutkinje Nade Kaiser. To radi u obliku poruka i videosavjeta, poput ovog iz teretane.

Podsjetimo, HRT-ova voditeljica nedavno je u intervjuu za Večernji list progovorila o svom privatnom životu, razvodu, bivšem suprugu, bivšim ljubavima, kćerima i unucima...

Na pitanje kako je balansirala posao i brigu o kćerima Anuški i Tihani Tončica odgovara: - Moja djeca išla su u vrtić, čuvala ih je i moja pokojna majka, a imala sam i jednu tetu čuvalicu koja je po potrebi dolazila k nama. Nije mi bilo lako, a moralo se i žrtvovati vrijeme. Mislim da nije realno očekivati da žene budu besprijekorne u svemu što rade, a kod mene stvari nisu mogle funkcionirati bez dodatne pomoći. Svaka čast ženama koje mogu sve uspješno balansirati, osobno ne vjerujem da je savršenstvo moguće. Znala sam kući jako kasno dolaziti nakon posla, od jutra pa sve do jedanaest navečer bila bi u redakciji, a moje su kćeri sigurno na neki način bile zakinute. Kad bih završila s poslom, došla bih kući, a one bi tada već spavale. Bilo je i takvih dana kada bismo se jedva vidjele. To je cijena karijere, da privatno često bude zakinuto. Međutim, imamo odličan odnos, a i danas se čujemo i po nekoliko puta dnevno. Nedavno sam se žalila svojem prijatelju koji je inače psihijatar da me kćeri zovu po pet ili šest puta dnevno, dijele sve sa mnom i pitala sam ga dokad će to tako biti. On mi je rekao da možda sada nadoknađuju ono što im je nedostajalo u djetinjstvu. Tako da – kad si mama i zaposlena žena – uvijek pogriješiš ili u jednoj ili u drugoj ulozi - rekla je Tončica.

O periodu razvoda od bivšeg supruga Zlatka Čeljuske kaže: - To je težak period i nerado ga se sjećam. Do tada sam bila petnaest godina aktualna u medijima i nisam ni slutila da će se takva drama dogoditi u mojem životu. Čovjek, vjerujte, nekad i ne sluti, ne zna što mu sutra nosi. U jednom trenutku može se baš sve promijeniti i zakomplicirati. Donekle sam razumjela interes javnosti u vezi s razvodom i znala da se očekuju odgovori koje u konačnici nisam imala. Bilo mi je najteže zbog moje djece koja su to daleko teže proživjela nego ja. Na kraju dana čovjek snosi posljedice svojih izbora. Međutim, nakon što sam se razvela, stvorile su se neke teorije zavjere i negativni komentari, a taj period života ne bih poželjela ni smrtnom neprijatelju. Eto, kada me pitate kako sam preživjela taj razvod, reći ću – nemam pojma, dan po dan, nastojala sam biti funkcionalna i neko vrijeme sam se distancirala s ekrana. Djeci je bilo najteže, a i moj bivši suprug dobio je takvu pozornost samo zbog moje "popularnosti ", što je skupa cijena takozvane slave - otvorena je Čeljuska.

Također je otkrila i da je s bivšim suprugom ostala u dobrim odnosima. On živi u Njemačkoj, a Tončica je vjenčano prezime zadržala: - Pa i zbog djece, ali sam godinama u medijima bila aktualna s tim prezimenom i nisam se time zamarala. Kada bih se ponovno udavala, ne znam kako bih postupila… - kaže Tončica.

