Grmljavinsko nevrijeme pogodit će dio zemlje, izdana upozorenja: 'Budite na oprezu'

Vrijeme će u utorak biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Osobito u drugom dijelu dana, mjestimice se očekuju kiša te pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. Pritom pljuskovi lokalno mogu biti izraženi. Ujutro će na kopnu ponegdje biti magla, navodi u vremenskoj prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, mjestimice prolazno i jak, a na Jadranu i jugozapadni, navečer na sjevernom dijelu bura. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će većinom od 9 do 14, na Jadranu od 14 do 18, najviša dnevna između 22 i 27 °C.

Zbog grmljavinskog nevremena, žuto upozorenje izdano je za područje zagrebačke, karlovačke i gospićke regije.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", ističe DHMZ. Osim toga, zbog vjetra je upozorenje izdano za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal. Vrijeme će i u nastavku tjedna biti nestabilno, uz mjestimice obilnije oborine.

"I sljedećih dana na kopnu promjenjivo i nestabilno, pri čemu od četvrtka pljuskovi mogu biti izraženiji uz mjestimice obilne oborine. U petak malo manje toplo. Na Jadranu također promjenjiva naoblaka, a pljuskovi i grmljavina bit će češći, mjestimice obilniji od četvrtka kada valja računati i na umjereno do jako jugo", prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.