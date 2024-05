Dva para napustila show dok Alan forsira ostanak iako Danijela želi otići: 'Još jednom sam šokirana'

Danas su još četiri para trebala odlučiti žele li čitati zavjete na kraju sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' ili napustiti show.

Klara je samo rekla da je odnos između Lovre i nje u redu, no stručnjaci su željeli obrazloženje pa je objasnila kako je primijetila da je postao smireniji, staloženiji - dogodila se promjena nabolje. Lovre je priznao da se jako potrošio pa je zato toliko mirniji te se posljednje dane u showu odlučio posvetiti sebi. „Samo gledam kako da sebe dovedem u red. Došao sam u ovaj show pronaći ljubav, a pronašao sam sebe u 34. godini“, rekao je, dobio pohvalu stručnjaka kojima se svidjelo i to što je oglušio na Klarine provokacije. „Znači da mi nije stalo. Nemam nikakve osjećaje prema njoj, ni pozitivne, ni negativne“, rekao je i zaključio da je ona nezadovoljna sama sa sobom.

Klara je negirala svjesne provokacije i rekla da je ponosna na sebe jer neke stvari inače ne bi nikad tolerirala tako da je u ovom eksperimentu naučila biti strpljivija, razumna i ne misli da se nije trudila. „Naučila sam da ne treba odustati kad je najteže“, nastavila je. A i Lovre je još nešto osvijestio. „Žalim za 90% žena koje sam odbio“, rekao je i shvatio da nije spreman za pravu ljubav te da nije oduševljen što je sad vidio kako se ponaša cura od 25 godina.

Oboje su napisali da odlaze. „Ovo nije moj sretan završetak zato što sam stvarno došao upoznati ženu koja će me motivirati da budem još bolji, a dobio sam totalnu suprotnost, ženu koja me satrala i psihički i fizički. Ipak, imam dobre temelje za budućnost jer sam dosta spustio ego, naučio se kontrolirati i mislim da mi je fitilj izgorio“, rekao je Lovre. Klara je zaključila da ga ne gleda više ni kao prijatelja, a on da bi krenuo drugim putem da je vidi negdje na cesti. „Ona je uzela mjesto možda nekoj pravoj osobi koja bi bila stvorena za mene“, zaključio je.

I tetovaže Mure i Marka došle su na red, a on je objasnio da ga podsjećaju na ovaj eksperiment i ljude koje je upoznao iza i ispred kamera, a za njih to znači da su izašli iz ovoga kao kralj i kraljica. Mura je pričala kako su se jako povezali, pronašli utjehu jedno u drugome s obzirom na njihovu prošlost i neke traume, a Marko otkrio da joj je sve iskreno ispričao o sebi, što je onda i njoj bio poticaj da se otvori. „Nije me odbilo to što mi je ispričao jer sam razumna osoba i ne osuđujem na prvu“, rekla je Mura. Napisali su da ostaju te da se među njima rodila ljubav. „Želim provesti život s Markom“, rekla je Mura, a on i on vidi njihovu zajedničku budućnost.

Stručnjake je jako zanimalo je li Alan napokon počeo govoriti istinu i je li njegova isprika bila iskrena. „Cijelo vrijeme pričam iskreno i svaka je moja isprika bila iskrena“, rekao je i dodao da se srami svog ponašanja u nekim situacijama, ali i da je jako razočaran svime, a najviše sam sa sobom. Misli kako je između njega i Danijele u početku bilo lijepo, ali jednom rečenicom sve je upropastio, no stručnjaci su zaključili da su najveći problem njegove promjena raspoloženja i uvrede. Danijela se složila i dodala da čak i jednom kad su iskreno razgovarali, odmah sutra iskoristio je taj razgovor da bi je izvrijeđao.

Alan je govorio kako on nema potrebu lagati i da će se sve vidjeti u emisiji - premda postoji snimka na kojoj se vidi da nije istina to što priča da je Danijela vrištala u autu. Ona je još jednom bila šokirana iako je mislila da to više nije moguće. Stručnjaci su suočili Alana s time da je nekoliko puta izražavao ljubav prema Danijeli i davao joj brojne komplimente, a on je za to okrivio alkohol. Objašnjavali su da isprika jedino vrijedi ako kasnije ne nastavi s uvredama i bilo im je nedopustivo objašnjenje da je Danijela izvlačila najgore za njega te da je ona kriva za sve.

„Više se ne planiram ispričavati“, rekao je Alan. Ostali kandidati su ih sa zanimanjem slušali dok su Renata i Tiago pokušavali shvatiti u čemu je problem i što je to konkretno Alan napravio te zašto ga toliko napadaju, a stručnjaci su primijetili da Klara stalno nešto komentira pa su željeli čuti što. Ona je komentirala da se svi slažu kako se Alan nijednom nije pošteno ispričao i te mu rekla: „Jako loše lažeš! Zapravo, svi te kužimo da lažeš!“

Renata joj je spočitnula da govori u svoje ime i nikako joj nije bilo jasno zašto se napada čovjeka jer postoje puno gori problemi od njihova. „Drago mi je što već po ne znam koji put Renata staje uz mene“, rekao je Alan dok su Danijela i Josip bili zgroženi njezinim izjavama i time da ju je stavila u isti koš s Alanom. Naposljetku je Alan napisao da ostaje jer želi da uspostave normalnu komunikaciju, a Danijela je zamolila stručnjake da promijeni odluku i napiše da odlazi. Stručnjaci su pitali Alana da razmisli želi li sada ostati, no on je rekao da želi tako da i dalje ostaju u showu.

Posljednji par bili su Renata i Josip koje su stručnjaci pitali što misle o Alanu i Danijeli jer su primijetili da je i među njima došlo do razdora zbog njihovih svađa. Renata je objašnjavala da brani Alana zato što zna da je zaljubljen u Danijelu, ali ne zna to izraziti na pravi način, a Josip nije želio previše komentirati tu situaciju, no iskazao je Danijeli poštovanje i ohrabrenje zbog svega što je prošla. A kad je riječ o njihovu odnosu, shvatio je da su previše različiti i nisu se uspjeli povezati da bi nešto nastalo.

Renata je otkrila da postoji dosta razloga zašto joj Josip ne odgovara te da je to i njemu rekla. „Od prvog dana, noći, na medenom mjesecu on je pričao o drugim ženama, i to je radio stalno, svaki dan“, rekla je, a Josipa je pogodilo to što priča za njega da je previše infantilan. Prihvatio je to, ali i doživio kao uvredu jer smatra da je pohvalno imati mladenačku energiju. Renata je to opravdala rekavši kako ne voli da joj netko ulazi u osobni prostor te dodala kako je primijetila da je u posljednjih tjedan-dva odustao od pokušavanja stvaranja ljubavi, što je njoj i u redu.

Oboje su napisali da odlaze. „Bilo je zahtjevno, neću lagati, gospodski sam se ponio do kraja. Nije bilo uvreda ni s moje ni s Renatine strane, i to je najvažnije“, rekao je Josip. „Vidjelo se na Josipu da mu je jako teško, ali čovječe, pusti je što prije, vidiš da te neće“, komentirao je Alan.

Četiri para odlučila su ići do kraja, a prije posljednjih zavjeta parovi se razdvajaju i svatko ima priliku provesti vrijeme s obitelji i prijateljima. Hoće li razdvojenost utjecati na njihove odnose - pogledajte sutra u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!

