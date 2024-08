Sjećate li se Azre iz 'Ljubav je na selu'? Vraća se u show, a danas izgleda ovako

Ove jeseni gledatelji RTL-a ponovno će pratiti romantične avanture farmera u novoj, 17. sezoni 'Ljubav je na selu'. Prvi susreti već su odrađeni, a među damama koje su stigle na upoznavanje, neke su doputovale i izvan granica Lijepe Naše. Među onima koji će ponovno tražiti ljubav pred kamerama RTL-ova showa je i 50-godišnja Azra Kitić iz Tuzle. Gledateljima je itekako poznata iz prošle sezone kada je bila na imanju slovenskog farmera Jožefa Mastnaka.

Simpatije su se među njima probudile, zajedno su otišli i na romantično putovanje, a zatim i na završnom okupljanju priznali kako će pokušati održati svoju vezu. Nažalost, ljubav nije uspjela. „Između mene i Jožefa nema ništa, ne zove me niti smo prijatelji. Znači da mu nije stalo do mene. On je takav čovjek, ja tu ne mogu ništa“, kazala je u jednom intervjuu krajem prošle godine, a sada s odmakom dodaje, „Ništa se nije promijenilo. Nije mi žao što smo izgubili kontakt“.

Nakon razlaza s Jožefom, Azra je bila u ljubavnoj vezi, i to s tajanstvenim Dalmatincem iz Zadra. A iako je priznala da nije mogla ni sanjati da će joj se dogoditi takva ljubav, i to je bilo kratkog vijeka.

Sada ponovno stiže u 'Ljubav je na selu' otvorenog srca, voljela bi upoznati muškarca s kojim će provesti ostatak života, a koji je njezinih godina, pažljiv, radišan i dobar. „Rekla sam hajde da probam. Druga šansa, druga sreća! Očekujem da mi farmer može pružiti ljubav, i najprije prijateljstvo, od toga sve kreće. Išla sam s ciljem da stvarno nađem ljubav“, dodaje. Iza nje je i jedan brak iz kojeg ima kćer koju je odgojila sama i koja joj je, kako ističe, kao prijateljica. Azra za sebe kaže da je pozitivna, zanimljiva, druželjubiva, no ponekad lako plane. Ne boji se rada na imanju jer zna sve, a ima i vrt koji obrađuje.

Ističe da će u novoj sezoni ostati svoja i iskrena te ništa neće mijenjati u nastupu jer ne zna glumiti. Konkurencije se, kaže, ne boji. „Dobro se nosim s konkurencijom. Kad su one mene vidjele, one su se prepale“, šali se. Unatoč nekim lošim iskustvima, u ljubav i dalje vjeruje. „Samo da imaš s kim popričati, da nađem prijatelja, muža u čovjeku. Skromna sam, ne letim visoko. Dosta mi je da se borim sama, treba mi neki muškarac, da se mogu osloniti na njega, da mu mogu vjerovati. Vjerujem u ljubav, idemo kroz život, nikad se ne zna što nosi dan, a što noć“, zaključuje.

A kome je Azra ovaj put poslala svoje ljubavno pismo i hoće li farmera osvojiti dovoljno da je povede na svoju farmu, gledatelji će vidjeti već ove jeseni na RTL-u, u novoj sezoni 'Ljubav je na selu'.

