Šime i Miloš biraju djevojke za grupne spojeve: 'Mislim da je vrijeme da se naš odnos razvija'

Još jedno jutro nakon ceremonije ruža djevojke su prvo razgovarale o Suzani koja je je napustila show. „Činilo mi se da je bilo baš teško Milošu, a posebno Šimi jučer na ceremoniji“, rekla je Maja, no ipak je najteže Valentini koja je ostala bez svoje drage prijateljice. „Tugujem za Suzi. Jako će mi faliti kao osoba jer je vrlo iskrena, vrlo emotivna, vrlo draga i baš mi je čudno što više nije s nama“, rekla je i zaključila: „Mislim da je tu bilo cura koje bih prije udaljila od nje. Djevojkama se pridružila Selma, a Valentina, Maja i Polina željele su znati zašto se ona prerano, još na cocktail partyju, pozdravljala sa Suzi, a ona je otkrila:

„Rekla sam joj kako osjećam da ona ide.“ Naposljetku, nisu povjerovale u njezinu priču, no Maja je naglasila kako bi svi trebali biti u dobrim odnosima u kući. „Tko će tebe onda zagrliti kad ti budeš išla?“ nastavila je Slovenka, a Selma odmah odgovorila da će to biti Šime. „I pravac Split!“ dodala je dok su se djevojke smijale. „Mislim da se uloga žene koja je zaljubljena u Šimu ispraznila pa će sad Selma preuzeti tu ulogu koja je prije bila Polinina“, zaključila je Maja. „Danas očekujem grupni spoj na koji bih mogla ići jer još nisam bila, ali mogu i ne ići jer sam nedavno bila“, rekla je Polina, no Miloš je na spoj pozvao Gloriju, Anu i Valentinu dok se Šime odlučio za Vanju, Lauru i Selmu!

„Preuzbuđena sam! Konačno spoj! Mislim da je vrijeme da se naš odnos razvija“, veselo je rekla Selma, a i Laura je jako uzbuđena zbog druženja sa Šimom. „Jedva sam čekala da ponovno dođe moj trenutak i da opet nakon dugo vremena odem na spoj. Jedva čekam“, otkrila je Laura kojoj je bilo drago što ide i Vanja. „Nas dvije smo frendice, stavile smo iste narukvice kao znak da čak i ako Šime odabere jednu od nas - mi i dalje možemo biti dobre“, objasnila je.

„Malo mi je žao što nisam kod Šime, ali u redu, i Miloš je super dečko. Ana i Valentina su super društvo, mislim da će nam biti dobro“, rekla je Glorija, a i Ana je bila dobro raspoložena iako nije bila Šimin izbor. „Meni se očito više sviđa Šime, ali ne želim zatvoriti vidike. Htjela bih samo vidjeti ima li tu jače povezanosti među nama, što je svojevrstan test meni da vidim sviđa li se meni Šime zapravo toliko jako ili tu ima nešto drugo.“ Kako će završiti spojevi - ne propustite pogledati već sad na platformi Voyo ili u 21.15 na RTL-u!