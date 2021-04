Severina otkrila ide li u politiku: 'Zvali su me na prošlim izborima uz obrazloženje - ti si kao narodni tribun'

Splitska pjevačica Severina (48) posljednjih godina vrlo rijetko daje intervjue, ako se ne radi o glazbi i trenutnim projektima. Međutim neka pitanja su je nagovorila da progovori i to za srpski Nedeljnik u kojem se osvrnula na sve više prisutno seksualno nasilje, politiku i svog oca.

- Zatečena sam koliko nam je teže u odnosu na ono što smo mislili da će biti. Ja sam mislila da jesam, da mogu željeti, letjeti. Svaki je život bogat ljudima, idejama… i onda netko sruši taj tvoj svijet, život, dignitet, i ne znaš više jesi li žrtva ili suučesnik jer se bojiš da će tvoja šutanja izazvati sumnju, a tebe je samo strah. Jer o tome se ne govori. Ne javno - rekla je pjevačica pa naglasila divljenje i hrabrost koju su imale glumice Milena Radulović, Danijela Štajnfeld i Merima Ikasović kada su progovorile o seksualnim napadima.

- To je veliko olakšanje za sve žene. U Hrvatskoj je to pokrenulo lavinu na fakultetima, posebno na Akademiji dramskih umjetnosti. Nešto što je zapravo grozno, ali je otvorilo javni prostor koji o tome govori. Eto i u tom slučaju se prelilo iz jedne zemlje u regiju. Jer princip je isti, sve su ostalo nijanse, rekao bi Đole - pojasnila je Severina istaknuvši da Milena vjerojatno u početku nije bila niti svjesna što je pokrenula.

- Naravno da kao žena moram reagirati, pisala sam joj privatno. Nije bitan sadržaj, divno je koliko je ljudima ipak stalo i koliko se ipak neke stvari mijenjaju. Barem se o njima priča. U ovim slučajevima šutnja nije zlato. Upravo čitam knjigu Thomasa Erikssona 'Okruženi psihopatima' koju sam dobila od prijateljice za Božić. Dobra mi je baš prijateljica i dobro poznaje moju situaciju. Preporučujem - kaže Severina koja se dotaknula i svoje podrške Ivi Josipoviću i zanima li ju u ikakvom obliku politički angažman.

- Josipović je bio glazbenik, vrlo mirnog karaktera, i dobio je izbore protiv Milana Bandića koji se, zamislite, tada također kandidirao za predsjednika i ušao u drugi krug. Izbor je bio očit. Tada je vaš predsjednik bio Tadić. Pokušavali su nas 'normalizirati'. Ne miriti. Ne tjera nitko nikoga na to. Nego da budemo normalni susjedi. Koliko vidim – nisu uspjeli (smijeh), te mi siroti desetak godina kasnije moramo snimati ovakve reklame. Svi su ljudi politični, i oni koji kažu da nisu i da ih to ne zanima. Pa kako te ne zanima prebija li u stanu do tvoga netko neko dijete ili siluje neku ženu? Vrijeđa nekog gaya ili lezbu i funkcionira li pravna država da se zločini iz mržnje javno osude i primjereno kazne? A ono hard politika, stranke i to, zvali su me na prošlim izborima bih li ja na listu. Obrazloženje je upravo bilo – pa ti si kao narodni tribun - prepričala je 48-godišnjakinja koja se prisjetila i odnosa sa svojim ocem.

- Bio je jako osebujan, nije volio nogomet, kužio je politiku, a vodio neku svoju. Volio je 'Loto' i Suzanu Mančić. Reklo bi se da je lijepo živio. Bio je nevjerojatno pošten, ali ka' pravi Splićanin volija se malo zezat sa svima, pa i s politikom. Više onako donkihotovski i u šali, bože sačuvaj neke partije. Mi u kući nismo imali pojma o tome tko je tko. Nisam znala za vjerske pripadnosti, o tome se u kući nije pričalo, niti se sjećam da je itko potezao takvu temu. Ipak, moj otac se zezao, bio je duhovit. Sjećam se da je pisao pismo Edvardu Kardelju, ali nije mu ga poslao. Više je vježbao pismenost i divio se napisanom. Čitao bi to po kući, to je više izgledalo na scene iz Balkanskog špijuna… - ispričala je Severina.

