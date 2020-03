Severina: 'Milan je lagao na sudu. Ne živi sa ženom s kojom ima dvoje djece'

Rat između Severine i Milana Popovića još uvijek ne jenjava. Nakon što je prošli tjedan stigla u Beograd po svog sina s kojim ima pravo boraviti određene dane u tjednu Severina je naišla na novo razočarenje. Naime, njegov otac dječaka joj, kako tvrdi pjevačica, nije htio predati jer je proglasio samoizolaciju zbog koronavirusa. Nedugo zatim Severina je otvorila dušu i za srpski Kurir ispričala što se dogodilo na dan kada je trebala preuzeti svog sina.

- Odjednom, otac mog sina od utorka, na dan mog termina tvrdi da je 7. i 8. ožujka bio na skijanju u Austriji i da je Aleksandra i sebe stavio u samoizolaciju. Do jučer nikakvo skijanje u Austriji nije spominjao, a ja sam u međuvremenu bila sa sinom dva puta prošle nedjelje u Zagrebu. Štoviše, otac djeteta je dan nakon navodnog povratka iz Austrije davao izjave televizijama o svojim problemima s računima u Zagrebačkoj banci. U Srbiju je doputovao u subotu 14.3. i nikakve mjere nisu bile na snazi niti su mu izdane na aerodromu. Molila sam da sina vidim ranije, već u nedjelju, barem na pola sata. Međutim, odgovorio mi je da je on "danas sa svojom braćom i da će doći kući tek navečer" i da "ne zna gdje da nađe tih pola sata" - izjavila je Severina za Kurir.

Na pitanje novinara znači li to da Popović ne živi na istoj adresi s majkom svoje dvoje mlađe djece pjevačica je odgovorila: "To morate pitati gospodina Popovića. Naime, on je na sudu u Zagrebu, pa onda i po hrvatskim medijima prije i nakon presude tvrdio da je gradio kuću u kojoj živi u Zagrebu za svoju obitelj koja će se odmah doseliti. Štoviše, da će sina upisati u zagrebački vrtić. Naravno, ništa od toga se nije dogodilo. Laž pred sudom, laž u medijima, a očito čak i kada boravi u Beogradu on uopće ne živi sa svojom novom obitelji. Kako medije to ne zanima? - upitala se Severina koja trenutno sa sinom komunicira samo putem telefona.

- U vrijeme najveće krize čovječanstva uskraćuje mi da vidim dijete, kada svakoj majci jedino treba zagrljaj svog djeteta, zbog kojeg sam došla u Beograd, a pogotovo jer svakom djetetu treba zagrljaj majke. On je proglasio samoizolaciju, izolaciju od mene. Ali, neću ni klonuti ni odustati, niti ću se predati. Dočekat ću pravdu - kazala je Severina. Mnogima omiljena Splićanka osvrnula se i na posljedice koje će epidemija COVID-a 19 donijeti njezinoj karijeri.

- Što se tiče posla, znate što, zdravlje ljudi na ovoj našoj planeti prvo treba sačuvati. Sada je najvažnija solidarnost među nama, briga o drugima. Naravno da ćemo svi trpjeti financijske štete. Nije riječ samo o nama, o glazbenoj industriji. Bit će teško. Zato će solidarnost biti najvažnija ljudska osobina u novoj stvarnosti koja nam se dogodila - zaključila je Severina.

Smogovci daju podršku: "Budimo snažni, ponosni i pribrani!"