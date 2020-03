Službeno objavljen prvi posao Meghan Markle nakon izlaska iz kraljevske obitelji

Služeno je napokon obljavljen prvi posao vojvotkinje od Sussexa nakon 'Megxita', a riječ je o Disneyjevom novom animiranom filmu Elephant. Glasine su se pokazale istinite te će Meghan Markle posuditi glas za novi film 'Elephant', piše britanski Mirror.

Disney Nature je objavio vijest na svom Twitter profilu.

"Disneyev 'Elephant', originalni film za koji je glas posudila Meghan, vojvotkinja od Sussexa, počinje se prikazivati 3. travnja, samo na Disneyu Plus", napisali su.

Disneynature’s Elephant, an Original Movie narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, starts streaming April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/dGZkgdBnP5