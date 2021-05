Saša Lozar zapanjio dvostrukom ulogom: 'Ovo je definicija umjetnosti'

Pobjednik treće emisije popularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato All stars'' je Saša Lozar koji je žiri i kolege zadivio svojom dvostrukom ulogom Luciana Pavarottija i Jamesa Browna. Deset tisuća kuna po njegovom odabiru odlazi u udrugu za promicanje dobrobiti djece ''Portić'' iz Rijeke koja, kako kaže Lozar, pomaže hospitaliziranoj djeci.

Saša je pobjedu odnio izvedbom pjesme ''It's a man's man's man's world''. Kao Jamesa Browna gledali smo ga na pozornici, a kao Luciana Pavarottija na hologramu. ''Ovo je remek djelo, ovo je definicija umjetnosti. Naježila sam se od glave do pete. Ovaj show je tvoj svijet. Ti si večeras bio muškarčina na kvadrat i moram ti priznati da si kralj, štreber, napravio si ovu zadaću studiozno. Ne znam koja mi je verzija bila uvjerljivija. Ličio si mi na Pavarottija'', oduševljena je bila je Indira. ''Fasciniran likom i djelom Jamesa Browna i Luciana Pavarottija, vi ste gospodine Lozar dali i duplo od onoga što smo tražili'', pohvalio ga je Goran. ''Kao James Brown si bio zavodljiv tim osmjehom, trzajima, krikovima ugodnom za uho, a Saši Lozaru nije bili ni traga''', zadivljen je bio i Igor.

Katarina Baban utjelovila je mladu pjevačicu Mabel čiji je veliki i aktualan hit ''Don't call me up'' zahtijevao pozamašnu dozu bahatosti. ''Bio ti je upečatljiv nastup i koreografija'', rekao je Igor. ''Super si iznijela njezinu bahatost. Pohvalit ću tvoje vokalne sposobnosti'', riječi su kojima se Indira osvrnula na nastup, dok joj je Ines rekla da je izvedba bila sjajna.

Nakon što je prošlog tjedna imao trostruku transformaciju, ove nedjelje, Dalibora Petka vidjeli smo u izdanju zamamne pjevačica Dua Lipa. ''Ne samo da si uspio u tome da nas zabaviš, nego si uspio u tome da budeš lijep, mazan, privlačan, seksi'', komentirao je Goran. ''Ovo u startu izgleda kao jednostavan zadatak. Ona samo leži, beživotno luta po pozornici, ti si imao više života. To graciozno podizanje noge meni je to bilo divno. Dobro si i zvučao'', rekla je Nives.

Ulogu pravog kralja popa današnjice s milijunima pratitelja na društvenim mrežama Jasona Derula, na jednu je večer preuzeo Mario Petreković. ''Jedva sam čekala da malo pogriješiš u riječima, jer najbolji si na svijetu. Bilo je puno teksta, zahtjevna koreografija'', kazala mu je Indira. ''Mislim da si svjestan da ti ovo nije jedna od boljih transformacija. Ako ništa drugo imao si dobar stav'', osvrnula se Nives na nastup.

Ivanu Mišerić ove smo nedjelje imali prilike vidjeti u odličnoj dvostrukoj transformaciji - u Pitbulla i Keshu. ''Ova oba nastupa su bila fantastična. Odlična imitacija i pjevački i glumački, a o Pittbullu da ne govorim, bilo je odrješito – čestitam!'', rekao je Goran. ''Pitbull je bio odličan, a i Kesha mu je parirala'', komentirala je Indira.

Premijerno u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' gledali smo Sama Smitha kojeg je utjelovila Maja Bajamić. ''Bila si u izuzetnom stvaralačkom zanosu. Ti jedeš ovu pozornicu'', kaže Indira. ''Ovo je bila zaista jedna duboka i dirljiva emocija i lijepo si je iznijansirala. Imam osjećaj da ti je ova pjesma toliko dobro legla, kao da ti je nekad teško odvojiti Maju od Sama. Bilo je prelijepo'', rekla je Nives.

Mario Roth svoju je glumačku raskoš pokazao u još jednoj seksi zavodljivoj transformaciji kada je utjelovio domaću zvijezdu Lidiju Bačić. ''Gluma je bila odlična. Spadaš u onu kategorija kvalitetne zabave'', rekao je Igor. ''Zabavio si nas, bio si fantastičan, zaigralo mi je srce dok sam te gledala'', rekla mu je Indira.

Damir Kedžo transformirao se u lead izvođača švedskog benda Alcazar, Andreasa Lundstedta i izveo pjesmu baš kao u spotu ''Cryin at the dicotheque''. ''Napravio si ovo briljantno'', pohvalio ga je Goran. ''Malo sam očekivala od ove pjesme, iako je bila megahit, ali demantirala sam samu sebe i ti si me demantirao. Ovo je bilo bolje od originala, bio si odličan'', rekla je Nives.

