Suzana Mančić otkrila tragičan gubitak trojice sinova: Najteže je kad moraš potpisati osmrtnicu

Iako je danas ponosna majka dvije kćeri, Teodore i Natalije, voditeljica Suzana Mančić (64) prošla je kroz velike gubitke o čemu je odlučila progovoriti za srpski Hello. Najpoznatija loto djevojka je osamdesetih i početkom devedesetih izgubila čak tri bebe, a na veliku bol osvrnula se i u najnovijoj knjizi.

Otkrila je što su joj svi liječnici rekli kada je izgubila sinove. Posljednju bebu rodila je u 6. mjesecu trudnoće, ali nažalost, mališan nije preživio.

- Iako su mi doktori svaki put rekli da sam nosila dječaka, ne mogu sto posto vjerovati u to da su sve bili sinovi, jer je u našoj tradiciji da želimo da imamo mušku djecu - napisala je pa opisala iskustvo ultrazvuka s Teodorom, za koju je bila sigurna da je dječak.

- Na prvom ultrazvuku s Teodorom, bila sam uvjerena da ponovo nosim dječaka. Kada mi je liječnik rekao da je djevojčica, rekla sam da je to nemoguće i zaplakala kao posljednja seljanka. Ali, tolika moja želja za muškim djetetom nastala je iz vrlo sebičnog razloga. Ja sam jedinica i u životu sam morala biti i muškarac i žena. Morala sam sama da osiguram i zaštitu i opravdanje, sve ono što sam idealizirala da bih bila u ulozi starijeg brata kojeg nikad nisam imala. Željela sam da ga moja kći ima - objasnila je voditeljica kojoj je najgori trenutak u životu bio kad je morala potpisati osmrtnicu za mrtvorođenu bebu.

- Liječnica mi je odmah nakon porođaja rekla: "Nemojte se nadati". Dijete nije preživjelo, nije imalo dovoljno razvijena pluća. Najstrašnije je bilo kada su mi donijeli da potpišem osmrtnicu. To je bilo surovo - kazala je Mančić koja je prvu bebu izgubila u trećem, drugu u četvrtom, a treću u šestom mjesecu trudnoće.

- Prvu bebu izgubila sam odmah na početku, u trećem mjesecu trudnoće. Tada se ispostavilo da imam dvorogu maternicu, kao mnoge žene, koja je preduvjet za probleme i prekid trudnoće. Kada sam zatrudnjela drugi put, u drugom mjesecu doživjela sam komplikacije i doktor je izvršio kiretažu, poslije čega sam dobila jake medikamente. Oporavila sam se i ubrzo s Biljanom Jeftić i Aleksandrom Ilićem otišla na muzički festival u Južnoafričku Republiku. Treće večeri boravka u Johanesburgu probudila sam se u lokvi krvi. Taj strah i tu bespomoćnost ne mogu opisati. Uhvatila me je panika hoću li umrijeti, pitala sam se što da radim, nisam znala tko je u kojoj sobi u hotelu u kojem su radili Filipinci, čiji je engleski bio izuzetno loš. To je bila agonija - prepričala je Mančić koju su uskoro odveli u jednu židovsku bolnicu gdje ju je doktor pitao je li nedavno prekinula trudnoću.

- On me je pitao gdje sam to uradila. Rekla sam: 'U Europi', na što me je ponovo pitao: 'Ali gdje?' Odgovorila sam: 'U bolnici'. Tada je okrenuo ekran prema meni i pokazao intaktni plod. Odskočila sam od stola, suze su mi išle i od straha i od sreće, a najviše od nevjerice zbog svega što je prethodilo. Shvatila sam da sam imala blizanačku trudnoću i da je drugi plod preživio kiretažu. Nažalost, dijete sam izgubila u četvrtom mjesecu u Beogradu, u strašnim bolovima i mukama. Fizički mi je to bilo najbolnije iskustvo u životu. Taj put od kuće na Bežanijskoj kosi do 'Gradske bolnice' na Zvezdari trajao je duže nego ijedan. Mislila sam da ću umrijeti - prisjetila se mučnog iskustva Suzana.

Podsjetimo, Suzana Mančić iz osmogodišnjeg braka s Nebojšom Kunićem, bubnjarem nekad popularne grupe Sedmorica mladih, ima kćeri Teodoru i Nataliju. Od 2018. u braku je s grčkim bankarom Simeonom Ocomokosom.

