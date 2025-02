SAS: Odmetnuti junaci neobično je dobra a autentična ratna serija

Severance 2, Apple TV+

Iznimno uspjela serija koja je stekla svoju vjernu sljedbu pratitelja stigla je u svoju drugu sezonu. Da ne drvimo ponovo kako je u nas Apple TV+ nedostupan, uzimamo za sigurno da su se fanovi snašli i krenuli s gledanjem. Priča o biotehnološkoj tvrtki Limon Industries gdje su djelatnici obavezni proći proceduru razdvajanja, odnosno postupka ugradnje uređaja koji im pobriše sve sjećanje na vanjski svijet dok rade u prostorijama tvrtke, a kada izađu van, ne sjećaju se da su bili ondje niti što su radili. Ova ingeniozna zamisao kako prikazati dualnost današnjeg stvarnog života izbacila je Adama Scotta, koji tumači Marka, i Zacha Cherryja, koji je Dylan, kao nove zvijezde ekrana, dok se Johnu Turturrou veselimo uvijek kada se bilo gdje na ekranu pojavi. Sjajno je pokazano kako je zapravo nemoguće danas odijeliti privatni od poslovnog života, a druga sezona ni po čemu se ne razlikuje u odnosu na prvu. Dapače, već fanovi pričaju o jednoj sceni koja se dogodi već na početku nove sezone. Odlična priča koja je i odlično snimljena s odlično oblikovanim likovima.

SAS: Odmetnuti junaci, MAX

Britanska specijalna vojna postrojba bila je dugo vremena doista i najpoznatijom na svijetu, sve dok se nije pojavila potreba da se više publiciraju američki Navy Sealsi, Delte, Rangeri itd. Ipak, Special Air Service je doista posebna postrojba koja ima vlastitu priču koja seže u Drugi svjetski rat na području Sjeverne Afrike, a pobliže smo je mogli upoznati kroz knjigu “Bravo Two Zero” koju je njezin bivši pripadnik napisao 1993. U toj su knjizi potanko opisane vojne vještine kojima barataju njezini pripadnici, a što je zapravo skup znanja sakupljanih i nadograđivanih od Drugog svjetskog rata. I ova je serija napravljena prema knjizi britanskog publicista Bena Macintyrea, za koju se drži da vrlo vjerno opisuje događaje i osobe povezane sa stvaranjem postrojbe koja je jedna od najboljih specijalnih jedinica u svijetu. Odlično napravljena priča brzo je stekla popularnost pa je serija dogurala i do druge sezone gdje se opisuju aktivnosti postrojbe na europskim bojištima Drugog svjetskog rata.

Bajkeri, SkyShowtime

Film nije osobito visoko ocijenjen, ne i za nas. Riječ je na jedan način o generacijskom lmu, onda zaboravljenom dobu koje je dalo neke od kultnih gura povijesti 20. stoljeća, a onda i supkulturama koje će u ovom našem vremenu, izgleda, nestati. “Bikeri” su, tako, jedna uspomena za nas starijih generacija na vremena o kojima smo i sami maštali, neki ih doista i živjeli, ili žive, ali s dodatkom dosta plastičnog pa i brutalnog primjera kako je to vrijeme prilično naprasno i nestalo. Pogotovo veseli što su Austin Butler, prilično podcjenjivani hollywoodski glumac novije generacije, te Tom Hardy, koji nekima i dalje mora dokazivati da vrijedi onoliko koliko ga se plaća, doista jako dobro funkcioniraju ovdje. I društvo im prave Michael Shannon, Norman Reedus koji je i sam strastveni biker, nekoliko doista dobrih manje poznatih glumaca. Buka, krom, koža, tuča, tulum, pivo, to su “Bajkeri”, rijetko dobra arhaična priča o vremenu koje se neće vratiti, a prijeti mu i pad u potpuni zaborav. Nemojte to dopustiti i pogledajte “Bajkere”.