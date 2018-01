Sanja Doležal sretno je zaljubljena: Upoznao nas je prijatelj

Sanju Doležal opet gledamo na malim ekranima i to u rubrici Kuhanje je IN, koja se emitira u IN Magazinu Nove TV.

Novi poslovni angažman nije jedina novost u životu pjevačice i voditeljice. Kako piše Story, Sanja je sretno zaljubljena i odnedavno je u vezi s Antom Stojakovićem. Kaže kako nije vjerovala da će ponovno pronaći ljubav jer pet godina nikoga nije puštala blizu srca.

Nerado priča o svojem privatnom životu, pogotovo o ljubavi, ali otkrila je tek da ju je s Antom upoznao zajednički prijatelj.