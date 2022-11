Sandra Perković pozirala u mini haljini i oduševila pratitelje, javio se i Neven Ciganović

Naša uspješna atletičarka Sandra Perković (32) često na svom Instagram profilu dijeli fotografije na kojima pozira sređena i u elegantnim izdanjima, a nova objava oduševila je brojne pratitelje.

Sandra je pozirala u kratkoj crnoj haljinici s cvjetnim detaljima, otvorenih ramena koju je kombinirala s decentnim nakitom. Oči je naglasila crnim tušem, a kosu je podignula u zalizanu punđu koja je dodatno naglasila njezino lice.

Pratiteljima nije trebalo dugo da joj uputu komplimente, a javio se i Neven Ciganović koji joj je poručio: ''Mačko goriš''.

''Jednostavno savršena'', "Ljepotice", "Ma divna si", "Savršena", "Wow", ''Divota'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Sandra je nedavno bila na premijeri predstave ''Mnogo vike ni za što'' u društvu glumice Marije Borić (42), a fotografi su uhvatili njihov prisan trenutak.

Sandra je za ovu prigodu odabrala elegantno crno izdanje koje upotpunila decentnom šminkom i valovima u kosi, dok je Marija odabrala sivu haljinu i srebrne viseće naušnice. Dobro raspoložene pozirale su okupljenim fotografima, a u jednom trenutku atletičarka je glumici dala slatki poljubac u obraz.

Perković je već 10 godina u sretnoj vezi sa svojim trenerom Edisom Elkasevićem, a par se nerijetko susreće s pitanjima kad će pred oltar.

-Mislim da nakon deset godina života s Edisom je to samo pitanje vremena. Kad će? Može sutra, može ove godine, može za deset godina, glavno da smo mi zajedno i da stvaramo jednu veliku priču i zajednički život i da smo tu jedno za drugoga. A to je ja mislim u današnje vrijeme rijetkost- rekla je Sandra u intervjuu za IN Magazin. "Za mene je brak svetinja. Ja želim da on bude moj odabranik i ja njegova, a kad će se dogoditi ta službena primopredaja prezimena, to ću vas obavijestiti", dodala je Perković i naglasila da je najbitnije da se njih dvoje slažu i razumiju.

