Sandra Bagarić proslavila jubilej, a pohvalila se i ovim iznenađenjem

Hrvatska pjevačica Sandra Bagarić proslavila je 50. rođendan u toplini vlastitog doma, a pomno birane kadrove odlučila je podijeliti s pratiteljima na društvenoj mreži Instagram. Na novoj fotografiji vidi se prelijepa torta dekorirana šlagom i voćem.

Slastica kojom je obilježila životni jubilej izgleda veoma privlačno. Ispečena u kružnom obliku, torta je obložena obilnim bijelim šlagom, a umjesto tipične trešnjice vrh krase jagode kombinirane s komadićima kivija. U središnjici se nalaze brojke zlatne boje koje simboliziraju Sandrine godine. Glumica i pjevačica pored slike stavila je opis "Sretan mi rođendan" te ga upotpunila naljepnicama boce šampanjca, cvijeta crvene ruže, torte koja je za razliku od one na fotografiji čokoladna i plesačice u crvenoj haljini, koja bi trebala simbolizirati slavljenicu.

Bagarić je u komentarima na objavu primila brojne čestitke i lijepe želje: - "Sretan rođendan draga, dobrodošla u klub", "Neka je u zdravlju i veselju", "Sretan ti okrugli rođendan", "Sretan rođendan! I ja sam upravo taj 50-ti proslavila neki dan!" - samo je dio rođendanskih želja upućenih svestranoj umjetnici koju na ovoj društvenoj mreži prati 5 tisuća pratitelja. Izgleda da je ovih dana kod nje sve u znaku petica i nula.

Sandra je već desetljećima jedna od najpoznatijih dama regije, a osim što ju brojni pamte po pjevačkim i glumačkim izvedbama na 'daskama koje život znače', svojom vrckavom osobnosti i vječni osmijehom osvajala je i na televiziji, gdje se pojavljivala u reklamnim spotovima i kampanjama. U posljednje vrijeme nastupa na pozornici kazališta Komedija.

Galerija: Renata Lovrenčić Buljan sa sinom Bornom Buljanom, igračem Hajduka, na rivi pije kavu

Glumica je u sretnom braku s glazbenikom Darkom Dimitrovićem, a njihova priča započela je gotovo filmski. Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavač za vrijeme studiranja na zagrebačkoj Glazbenoj akademiji, pri čemu se dogodila ljubav na prvi pogled. Ono što svi uvijek ističu je i činjenica da je Sandra njega zaprosila.

- Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana! - otkrio je Dimitrović jednom prilikom.

Vezani članci:

Odnos su 1997. godine okrunili vjenčanjem, a iz braka imaju dvojicu sinova, Lovre i Marka. Podsjetimo, pjevačica se nedavno pohvalila obiteljskim fotkama iz Milana, gdje je uživala s 19-godišnjim sinom Lovrom i suprugom. Također, par je prije nekoliko mjeseci proslavio godišnjicu, a Sandra je to objavila i na društvenim mrežama. Tada mu je posvetila i svoju izvedbu pjesme Tereze Kesovije ''Moja posljednja i prva ljubavi''.

Bagarić se iz rodne Zenice za vrijeme rata s roditeljima preselila u Zagreb gdje je upisala akademiju, a tada nije znala da će je tamo, osim životnog poziva, dočekati i ljubav njezina života: - Ja sam došla u Zagreb 1992., ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13, i rekla: "Ovom čovjeku ću roditi djecu" i ta djeca sad imaju 22 godine i 18, ostalo je povijest – ispričala je za In Magazin prošle godine.

Video: Jole o putovanju u Dubai: 'Sve je skupo, ali bitno mi je da djeca osjete različitost kultura'