Samozatajni TV voditelj pravo je osvježenje na sceni: 'Pjevao sam za Papu, noge su mi se tad odsjekle'

Prije dva tjedna 23-godišnji Tomislav Marić, umjetničkog imena ToMa, debitirao je na pozornici Dore s pjesmom "Ocean of Love" i već na prvu oduševio gledatelje. Da je pravo osvježenje na našoj glazbenoj sceni, potvrđuju i izuzetno pozitivne reakcije na društvenim mrežama koje ne prestaju stizati nakon njegova nastupa. Neki su već ovog rođenog Livnjaka prozvali hrvatskim Justinom Timberlakeom, a sve ono što mu se događa posljednjih dana samo je dokaz da mora nastaviti graditi svoje glazbene snove.

- Dora je za mene prije svega bila veliki izazov, čak mogu reći i rizik jer do sada nisam imao priliku nastupati na tako velikoj sceni te mi je primarni cilj bio odraditi korektan nastup koji će u najbolju ruku ostaviti dobar dojam. No moram biti iskren i reći da su se tu subotu na mom nebu posložile zvijezde, da sam odlično prezentirao pjesmu i odradio odličan nastup. Osoba koja je na natjecanje došla kao nepoznat glazbenik i netko od koga se nije puno očekivalo dala se 100% i oduševila publiku. Ne kaže se bez razloga da, ako daš sve od sebe, to poluči i dobar rezultat - kaže nam ToMa, koji priznaje da je malo nedostajalo da se na Dori ne pojavi.

Foto: HRT

- Samo pet dana prije nego što je natječaj zatvoren pala je odluka ići na Doru te smo sjeli i brzinom svjetlosti uspjeli napisati "Ocean of love". Poslali smo je samo nekoliko sati prije zatvaranja natječaja. Sreća pa smo imali dovoljno kreativnosti u tom trenutku jer je ta odluka zaista donijela tolike promjene - svjestan je mladi glazbenik, koji je publiku oduševio sjajnim vokalnim sposobnostima, ali i zavidnom koreografijom. Sve skupa bio je to nastup dostojan eurovizijske pozornice na kojoj će Hrvatsku ove godine ipak predstavljati Splićanka Albina Grčić s pjesmom "Tick Tock". - Albina je po mom mišljenju imala cijeli paket na sceni. Mogu čak reći da smo slično razmišljali - spojili smo sve, od vizuala, kostima, koreografije pa da posebnog načina kadriranja koji je služio nastupu. Tako razmišljaju osobe koje prate Eurosong. Bravo za Albinin tim! Uopće ne sumnjam da ćemo biti ponosni nakon njezina nastupa te da će ostvariti odličan plasman - ističe ToMa.

Dora je u njegovu slučaju bila samo prva stepenica prema ostvarenju glazbenih snova, javnost ga je prihvatila, a to je ključ opstanka na sceni. - Donio sam neku svježinu i inovativnost pa se po tome možda izdvajam iz mase. Ovo je start, iako do cilja je dug put, no put kojim jedva čekam kročiti. Dugo sam sanjao i, evo, dosanjao sam - kaže. Uz glazbu njegova je velika ljubav i novinarstvo. Nešto više od godinu dana radi na Z1 televiziji, gdje vodi Vijesti. - Na televiziji se stvarno osjećam sretno. Prije svega jer imam kolege koji u potpunosti razumiju moje želje, prihvaćaju ih i dijele sreću sa mnom. Što će budućnost donijeti, ne znam. Trenutačno odlično manevriram u oba svijeta. I nadam se da ću i dalje to uspijevati. Što će u konačnici presuditi i na koju stranu, ne želim predviđati, a znam da želim - pjevati! - naglašava svestrani ToMa, iza kojeg su već zapaženi nastupi na brojnim koncertima i festivalima.

Pobjeda na Bonofestu i Uskrsfestu, nastupi pred 6000 ljudi u Ciboni, 18.000 ljudi u Areni Zagreb i osobno najdraži nastup na Koševu. U Sarajevo je dolazio papa Franjo i ja sam imao čast izvesti pjesmu "Evo me" (Na Tvojim rukama), kad je ulazio na stadion. Ispred 70.000 ljudi. Noge su mi se odsjekle. Tako divan osjećaj, tako lijepa atmosfera - tako sam bio sretan, a i danas sam kad se prisjetim. To je bilo nešto što čovjek rijetko doživi - kaže Tomislav. Uz obitelj najveća mu je podrška zaručnica Marina, koja se također bavi glazbom. - Marina je najveća podrška, ali i najveća kritičarka. Ona ima sposobnost ostati pribrana kad ja ne mogu i to je velika kvaliteta - zna pametno i smireno reagirati za razliku od mene, koji sam često ishitren. Spojila nas je glazba u Gospel-zboru Mihovil u Splitu, u kojem smo oboje bili članovi. Ona je završila Glazbenu akademiju u Splitu i izvrsna je glazbenica te također upravo priprema svoju prvu pjesmu pa ćemo zajedno koračati ovih lijepim glazbenim putem. Zajedno smo tri godine i uskoro ćemo tu ljubav, poetično rečeno, okruniti onom lijepom riječju DA! - sretno će ToMa, koji je upravo zbog nastupa na Dori stao s organizacijom vjenčanja.

Foto: Roko Špoljar

- Mi smo vjenčanje više-manje organizirali u cijelosti. Odmah po zarukama. No moram priznati da još nismo pozvali ljude. Dora je pomrsila planove. Stoga nas čeka puno posla oko toga. Mislim da je to zapravo najzahtjevniji dio organizacije. Vjenčanje će biti u krugu obitelji, ali imamo velike obitelji pa će biti i veliko vjenčanje. Želimo da bude zabavno. Da ljudi taj dan pamte kao jedan odličan tulum koji će teško zaboraviti i kojega će se često sjećati - kaže. Paralelno s organizacijom vjenčanja ToMa će i dalje marljivo raditi na svojoj karijeri. Uskoro objavljuje novu pjesmu "Zaboravljeni", koju je dugo čuvao u ladici. Napisao ju je u drugom razredu srednje škole, a tek je sada shvatio da je došlo njezino vrijeme.

- Pjesma je jako emotivna, osobna i jedva čekam čuti prve reakcije. A osim toga - rad, rad i rad. Nema stajanja. Sad kad sam krenuo ne planiram se zaustaviti. Jedva čekam vidjeti što donosi sutra. Dora je definitivno bila pametan potez - odlična platforma za dalje. Sanjam da Hrvatska jednoga dana prihvati modernu glazbu i dopusti inovativnosti da se uključi na scenu. To se počelo događati posljednjih godina i drago mi je da sam se upravo u ovom razdoblju uključio na scenu. Konkretne snove zadržat ću za sebe da ih ne ureknem - zaključuje ToMa.