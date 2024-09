Samanta srušila rekord Alena Abramovića! U prvom ciklusu izgubila je čak 11 kilograma!

Završio je prvi ciklus u osmoj sezoni 'Života na vagi', a prvi put ove sezone vagale su se obje osobe u timu te se uzimao njihov zajednički rezultat. Gledala se žuta linija, ispod koje su bili Mateo i Roman, koji je izglasan da vježbanje nastavi kod kuće, no Roman je izrazio želju napusti show.

Prvi su na vaganje došli Antonio i Esmir, koji je pobijedio u prvom izazovu i osigurao im imunitet. Esmir se šalio kako su se prvi ciklus malo štedjeli zbog imuniteta, ali da pije samo vodu i čajeve za koje nikad nije čuo. „Ovdje više jedem, jedem pet puta, u životu nisam jeo pet puta! A skidam kile!“ rekao je Esmir za kojeg je Antonio rekao da je dobar, pošten i drag. U 'Život na vagi' Esmir je došao sa 156,3 kilograma, Antonio sa 151,1 kilogram - nakon tjedan dana, Esmir je skinuo pet kilograma, a Antonio 4,8 kilograma, što je kod obojice 3,2% tjelesne mase. Ukupno su skinuli 9,8 kilograma, što je 3,2% tjelesne mase. Dečki su bili zadovoljni, ali i istaknuli da će sljedeći tjedan raditi još više.

Sljedeći par bili su Antonija i Ivica koji imaju imunitet zbog zdravstvenih razloga. Antonija je rekla kako je zadovoljna i da se super osjeća i da su se uklopili u ekipu, koja se najviše sviđa njihova podrška u showu. „Osjetila sam osuđivanje od svojih prijatelja i okoline, to sam najviše vidjela u tome što su se polako prestajali javljati i komunikacija je izostajala“, rekla je Antonija, koja je bila tužna i plakala zbog toga i posljedično se tješila hranom. Ivica je rekao kako se snašao dobro u showu te pričao kako mu je inače cijela obitelj neprestano pomagala u svakodnevnom životu. Rastužio se kad mu je Marijana spomenula djecu, ali zna da upravo zbog njih ne smije odustati.

Antonija je u show došla 214,2 kilograma, a Ivica 244,3 kilograma - Antonija je izgubila 5,8 kilograma, odnosno, 2,7% tjelesne mase, Ivica 7,8 kilograma, što je 3,2% tjelesne mase. Zajedno su izgubili 13,6 kilograma, što je 3% tjelesne mase. „Nemam pakleni plan za drugi tjedan, eventualno ostati ista ili možda čak puno bolja nego što sam sad bila“, rekla je Antonija, a oboje su bili jako ugodno iznenađeni svojim rezultatima.

Alina je bila bezvoljna jer uz to što je uganula nogu, muče je grlo i jaka prehlada. Jako je zadovoljna treninzima i svojom partnericom Marijom, koja je oduševljena što je jučer nakon deset godina jako dugo hodala. Alina je u show došla sa 145,3 kilograma, sada je izgubila 7,3 kilograma, što je tjelesne 5% tjelesne mase. Marija je u show došla sa 163,1 kilogramom, sada je izgubila šest kilograma, što je 3,7% tjelesne mase. Marijana je nasmijala tužnu Alinu kad joj je rekla da je baš zanima koliko će skinuti kad bude potpuno zdrava, a Marija je rekla: „Tu smo jedna za drugu, doslovno od prvog dana, jako sam sretna i ponosna na nju.“ Skinule su 13,3 kilograma, što je 4,3% tjelesne mase.

Sljedeće su bile Maja i Nikolina, kojoj se jako sviđa u showu i da se dobro osjeća, pogotovo jer je olakšala dušu kad je svima ispričala o problemima koje je tište. „Više sam pomagala drugima nego sebi. Mislila sam da radim dobro, ali zapravo za sebe nisam radila dobro, što me i dovelo do ovih kilograma“, rekla je Nikolina. Maja je u show došla sa 109,4 kilograma, sada je izgubila 5,2 kilograma, što je 4,8% tjelesne mase. Nikolina je stigla sa 162,4 kilograma, sada je izgubila 6,3 kilograma, što je 3,9% tjelesne mase. Obje su bile sretne i ponosne i nisu se nadale da će toliko izgubiti. Zajedno su izgubile 11,5 kilograma, što je 4,2% tjelesne mase.

Na vagu su došli Igor i Nina, kojoj jako nedostaje njezina obitelj. Nina misli da se Igor ne trudi maksimalno, no on ne misli tako. Virovitičanin je u show došao sa 155,4 kilograma, sad je izgubio 7,9 kilograma, što je 5,1% tjelesne mase. Nina je stigla sa 131,5 kilograma, sada je izgubila 4,9 kilograma, što je 3,7% tjelesne mase. Ukupno su izgubili 12,8 kilograma, što je 4,5% tjelesne mase. Igor je, naravno, bio presretan premda vjeruje da je dosta od toga što je izgubio - voda.

Roman i Mateo vjeruju kako su dobro radili ovaj ciklus. Mateu je sve dobro, i ekipa i treninzi, no Romanu previše nedostaje obitelj. U 'Život na vagi' Roman je došao sa 152,3 kilograma, Mateo sa 198,6 kilograma - nakon tjedan dana Roman je skinuo 5,2 kilograma, što je 3,4% tjelesne mase, a Mateo devet kilograma, što je 4,5% tjelesne mase. Ukupno su izgubili 14,2 kilograma, što je 4% tjelesne mase. „Mislim da nas taj postotak neće ugroziti“, rekao je uvijek optimistični Mateo.

Na vagu su stigle Samanta i Davorka, kojoj je tjedan bio pun emocija i da joj je iznenađujuće dobro bez slatkog iako je prava ovisnica u šećeru. „Nema više te ovisnosti o šećeru, ne osjećam potrebu za slatkim, što mi j odlično“, rekla je Davorka. Samanta je rekla da joj je turbulentno o showu i još jednom je pričala o poremećaju o prehrani i koliko se boji hrane i kalorija te da se ovdje trudi držati svega propisanog. „Za svaki zalogaj misliš da ti je neprijatelj“, rekla je te da razgovara sa stručnjacima čim ima napadaj panike i osjeti poriv za povraćanjem. U ovaj proces Samanta je ušla sa 148,4 kilograma, sad je izgubila 11 kilograma, što je 7,4 % tjelesne mase. Davorka je stigla sa 137,7 kilograma, sad je izgubila 4,1 kilogram, što je 3% tjelesne mase. Treneri su je pohvalili kako se svako jutro ustaje i dodatno hoda te da je svakako zaslužila to.

Do sada je Alen Abramović držao rekord izgubljenih kilograma u prvom ciklusu - izgubio je 11,7 kilograma, što je kod njega u postotku bilo 6,5% - Samanta je nova rekorderka s izgubljenih 7,4% tjelesne mase! „Zabrinut sam za Samantu jer se bojim da će biti jako opterećena rezultatima nakon ovoga. Bojim se da bi joj to mogao biti veliki kamen spoticanja, koliko god je ovo danas, na njezin rođendan, fantastična stvar. S obzirom na to da ima ozbiljan problem s poremećajem prehrane, ne želim da ovo ispadne dvosjekli mač“, rekao je Edo. Samanta i Davorka ukupno su izgubile 15,1 kilograma, što je 5,3% tjelesne mase. Davorka nije bila zadovoljna svojim rezultatom.

Na kraju par koji nije želio iskoristiti rastući kilogram prednosti, nego su to odlučili sačuvati za neko daljnje vaganje - Larisa i Tomislav, koji oboje imaju ADHD. „On je ADHD u glavi, a ja sam i u glavi i fizički, ja nemam mira“, objasnila je Larisa. Ona je u show došla sa 112,7 kilograma, sada je izgubila 5,5 kilograma, što je 4,9% tjelesne mase. Tomislav je stigao sa 164,5 kilograma, sada je izgubio 5,9 kilograma, što je 3,6% tjelesne mase. Ukupno su skinuli 11,4 kilograma, što je 4,1% tjelesne mase.

Mateo i Roman bili su ispod žute linije, a svi ostali trebali su glasati tko ide kući. No tu nije kraj, kad napuste show, kandidati nastavljaju 'Život na vagi' kod kuće uz svu podršku RTL-a; od teretane, nutricionistice do svih suplemenata! Trenutno ne glasaju ni Antonija ni Ivica jer su izvan konkurencije, no do glasanja nije ni došlo jer je Roman izrazio želju da ide kući jer mu je teško bez obitelji i zna da će svoj put nastaviti vani. „Neću vas razočarati“, obećao je.

