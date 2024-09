Naš najstariji maneken i dalje je tražen: 'Prije brojnih projekata uživao sam u raju na Zemlji'

Poznati hrvatski maneken i voditelj Galerije Kranjčar Josip Joško Tešija (55) i ovo je ljeto proveo odmarajući se u svom Sinju i Cetinskoj krajini, koji su kako nam je rekao, najljepše mjesto na Zemlji.

- Ovo ljeto sam provodio većinom s obitelji, družeći se s roditeljima. Moj otac je pravi medicinski fenomen, budući da je primio peti ciklus kemoterapije. Prvi rak dobio je s 26 godina, a danas ima 84 i ne predaje se. Kada se oženio 1967. godine već je imao drugu operaciju na želucu. On uvijek govori kako kemoterapija nije bauk nego lijek, a da je karcinom jedna malo jača upala. Sve zlobne ljude bih pozvao da dođu na onkološki odjel za vrijeme dok pacijenti primaju kemoterapiju i tri sata slušaju tužne ljudske priče i patnje. Sigurno je da će tada biti bolji ljudi, priča nam Tešija i dodaje kako mu je puno pomogla ljekovita Cetinska krajina.

- Prvi put sam na triljskom Gazu bio na ženskoj Alci, koja se održala deveti put. Zanimljivo je bilo vidjeti ženske alkare, ali i publiku koja je uživala u natjecanju. Šetao sam uz Cetinu, družio se s prijateljima, i posjetio sestru u Zatonu. Naravno, tu je i jahanje u Konjičkom klubu Sveti Mihovil, kod Lucije Ajduković, kaže Tešija, koji nam objasnio i kako su konji plemenite životinje.

- Jahanje je jako dobra rehabilitacija za sve ljude i za sve naraštaje, jer konj je, može se reći, ne samo divna životinja. nego sveta životinja. Zamislite, od svih životinja možete dobiti neku bolest, a od konja ne. Da, možete ga grliti i ljubiti, ne morate čak ni ruke oprati nakon toga. To je stvarno veličanstvena životinja, dodao je Tešija i još jednom napomenuo kako nije čudno da sve više turista dolazi u Cetinsku krajinu.

- Naravno da ih najviše ima ljeti, a kad dođu prve bure i zima, Sinj je malo drukčiji, prema je i meni tada idiličan, dodao je naš najstariji maneken, koji se jučer na svom Facebook profilu podsjetio kako je prošlo točno 15 godina otkad ga je njegova agencija Midikenn proglasila prvim art modelom u Europi i šire. Idućeg tjedna vraća se u Zagreb, gdje je zaposlen kao voditelj Galerije Končar.

- Vlasnica galerije Elvira Kranjčar napravila je izvrstan izbor umjetnika i izložbi za ovu jesen. Evo, sad je otvorena jedna vrlo zanimljiva izložba "Izbor po srodnosti Voje Šindolića", a onda dolaze razne zanimljive izložbe, koje ćemo tek najaviti, veli Tešija i dodaje da i njega čekaju još brojni projekti.

- Tu je jedan veliki projekt s Dženi Pecotić sa fotografom Jurajom Vuglačem, zatim s fotografkinjom Jelenom Jovanović, a čeka me i veliki performans s Dimitrijem Popovićem. Mogu vam otkriti kako ćemo raditi "Preobražaj" od Kafke jer je sto godina od njegove smrti. Redateljica Anja Maksić Japundžić me pozvala na razgovor, tako da ću vjerojatno imati i novu manju ulogu u teatru. Volio bih da dan traje 72 sata, da stignem na sve što me zanima, i gdje me sve zovu. Ipak, prioritet su mi moj posao i obitelj. A što se manekenstva tiče, radit ću dok me god budu zvali, zaključio je Tešija.

