Ruža sumnja u Ilijinu iskrenost, a na Zlatkovoj farmi slijedi najveća svađa dosad: Ne želim ga više vidjeti!

Romantična putovanja u punome su jeku za većinu parova u showu "Ljubav je na selu". I dok neki istinski uživaju, drugi su sve nesigurniji u svoje osjećaje. Valentina će na Korčuli preuzeti inicijativu pa planirati baš sve aktivnosti, i svoje i Tonijeve. „Otkad sam s Valentinom, naoružan sam do zuba što se tiče strpljenja“, poručit će farmer pa u jednom trenutku čak završiti na terasi na „hlađenju“. Tatjana i Željko putuju na Vis, sretni jer će se konačno moći prepustiti jedno drugome. Sve otvoreniji su i Milena i Ivo, no ona će imati neke posebne zahtjeve prije prvog poljupca.

„Očekujem od njega da vodi, da vidim je li sposoban biti stup, muškarac. Umorila sam se od vođenja“, poručit će. Voditeljica Anita Martinović uputit će se u Lonjsko polje kako bi se susrela s Ivicom i djevojkama. Zbog nekih izgovorenih riječi, Ilona će čak pustiti i suzu. „Rekla sam da ćemo ići korak po korak, da se još malo bolje upoznamo, jer brak je nešto posebno“, obznanit će. Anamarija će se sve više udaljavati od Darka, koji će biti spreman na sve kako bi je zadivio, pa čak naučiti i plivati te pobijediti strah od vode.

U Sarajevu, Ilija i dalje pokušava doznati što Ruža osjeća prema njemu, no njeno je odbijanje sve snažnije. „Drži vrata otvorena. Mulja, traži bolju opciju od mene“, smatrat će Ruža, dodavši kako zna da se dopisivao i s drugim ženama. Nakon žestoke svađe, Zlatko, Antonija i Blanka pokušat će izgladiti sve odnose, no sve to izazvat će novu veliku raspravu, nakon koje će one jasno poručiti: „Neću danas spavati kod njega! Ne želim ga više vidjeti!“ Nova epizoda showa 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.