RTL-ova novinarka na novom zadatku: 'Prva gošća mi je bila Nika Fleiss, jako me dirnulo kada je skoro zaplakala'

Dugogodišnja RTL-ovka Marija Pajić jedna je od najsvestranijih novinarki na hrvatskoj medijskoj sceni. Ideja, kreativnosti i inspiracije Mariji ne nedostaje pa odmor od stresne novinarske svakodnevice pronalazi u hobijima koje spretno pretvara i u posao. Autorica je slikovnice 'Kapetan Ivo u moru na dugu', modna dizajnerica i osnivačica brenda Maripa, kolumnistica, putopiskinja i prije svega hrabra majka 2-godišnjeg dječaka Ive koji je na svijet stigao kao palčić sa svega 1600 grama. Ova inspirativna žena odnedavno vodi i uređuje podcast 'Ženska strana s Marijom Pajić' u kojem u goste poziva sve hrabre i snažne žene koje definitivno zaslužuju da se o njima priča, a osim toga zasjela je i u 'vrući stolac' modne sutkinje u Exkluzivovoj rubrici Modni sud.

Odnedavno su vaše priče o inspirativnim ženama osvanule i u novom ruhu. Kako ste došli na ideju pokretanja podcasta koji radi na osnaživanju žena? Tko su žene koje vas inspiriraju?

Prije gotovo godinu dana na portalu žena.hr pokrenuli smo serijal intervjua koje smo nazvali 'Ženska strana s Marijom Pajić'. U tim intervjuima željela sam odati počast svim hrabrim i snažnim ženama, ženama koje su mi svakodnevna inspiracija i koje zaslužuju da se o njima priča. Veseli me da su bespomoćne princeze iz bajki stvar prošlosti i da svijet preuzimaju prave samouvjerene i neustrašive vladarice. Bez lažne skromnosti, ovaj podcast morate pogledati! Prva gošća bila mi je Nika Fleiss, koja me dirnula kada je gotovo zaplakala prisjetivši se kako joj je bilo teško ocu priopćiti da odustaje od skijanja, a pritom je najavila da planira napisati i autobiografsku knjigu! Nisu stari Grci uzalud rekli da je žena kao vrećica čaja, nikad ne znaš koliko je jaka dok je ne staviš u vruću vodu!

Nakon odlaska Ane Miščević uskočili ste i u ulogu voditeljice "Modnog suda". Koliko vam je to bilo zahtjevno?

Trudim se svaki zadatak koji dobijem odraditi jednako profesionalno, pa tako i ovaj. Najbitnija je dobra priprema. U ovoj rubrici moja uloga je više moderatorska jer pozornost je zapravo na Cigiju (Nevenu Ciganović) koji u ovome doista nema konkurenciju (za njega baš vrijedi ona:"Što na umu, to na drumu"), kao i na našim estradnim gostima koji nam dolaze iz tjedna u tjedan. Također je vrlo bitno to što ja Nevena poznajem i snimam zadnjih 15 godina tako da je atmosfera ugodna i razgovor je potpuno spontan.

Foto: RTL Jeste li zadovoljni reakcijama? Što kažu gledatelji, a što vaši ukućani?

U televizijskom poslu svaka je reakcija dobra – kako dobra tako i loša. Srećom, ovoga puta, barem do mene, dolaze samo one pozitivne! Što se tiče mojih ukućana, oni su se naviknuli na to budući da se ovim poslom bavim 15 godina pa više nemaju neke pretjerane reakcije na moje poslovne projekte, njima je sve super. Zapravo sam sama sebi najveći i najgori kritičar i uvijek mislim da moram i mogu bolje i više.

Bojite li se da bi se zbog uloge modne sutkinje mogli nekome zamjeriti?

Kao što sam već spomenula, moja uloga je više uloga moderatorice, tako da je moj glas zapravo odraz toga što bih ja nosila ili što ne bih. Nije ništa osobno! Prije svega, nisam uopće ni kompetentna suditi o nečijem stilu jer postoje ljudi koji su modi posvetili život i koji se time bave svakodnevno pa samim time sigurno znaju puno više od mene. Nadam se da mi nitko neće zamjeriti jer doista nema zašto – to je sve jedna dobra zafrkancija i opuštanje nedjeljom poslijepodne pred malim ekranima uz emisiju RTL Exkluziv.

Rubriku je prije vodila Ana Miščević s kojom ste i privatno vrlo bliski. Što vam je ona savjetovala uoči prve emisije?

Rekla mi je, citiram: "Ako netko to može, to si ti", a ja sam to ozbiljno shvatila. Ana je predivna osoba, kako izvana tako i iznutra, i doista mi je čast "zamijeniti" je – iako ja i dalje mislim da je to nemoguće. Ona je jednostavno kraljica improvizacije.

Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, Anin odlazak s RTL-a bio je vrlo dirljiv. Čini se da baš nitko nije mogao suspregnuti emocije tog dana. Što je vama tada sve prolazilo kroz glavu?

Mislim da je to sve jedan normalan životni tijek. Ana je odlučila da je vrijeme za neke nove pobjede i ja je u tome maksimalno podržavam. Mi smo prije svega prijateljice, a tek onda kolegice i zapravo jedino čudno u cijeloj toj priči jest to da ne sjedi pored mene, već se sad čujemo svaki dan i vidimo se kad stignemo, s obzirom na to da obje imamo sinove pa nije baš da bismo svaki dan mogle ispijati koktele i pretresati estradne teme.

Je li vam draže biti ispred kamere ili iza nje? Što vam predstavlja veći izazov?

Meni je najteže samoj sa sobom jer si ponekad zadajem previše posla. Zapravo, teško je i mom Antoniju koji živi sa mnom pa gleda kako me u jedan ujutro ulovi da spremam ili pišem nešto. Sve mi je drago, televiziju obožavam i bavim se ovim poslom od svoje 18. godine. Ja sam doista na televiziji odrasla i neizmjerno puno naučila, a zahvaljujući njoj vrlo dobro znam i kako želim da izgleda moja budućnost. Volim ono što radim i baš se zato trudim maksimalno uživati u svakom trenutku i svakoj prilici koja mi se ponudi.

Foto: RTL

I sami ste se okušali u modnim vodama, ponosna ste vlasnica modnog brenda Maripa. Što se trenutačno događa s Maripom? Je li pandemija ostavila traga na modnom biznisu?

Modni brend Maripa više je kolateralna žrtva svih mojih hobija i poslova pa zato pati, a ne zbog pandemije. Jednostavno nema toliko sati u danu koliko toga želim napraviti, a uz to ne želim propustiti ni trenutka u igri sa sinom Ivom ili naše svakodnevne rituale poput onoga da ga uspavljujem. Maripa je u startu bila zamišljena kao moj izlet u poduzetništvo, a danas je više bazirana na umjetničkom stvaralaštvu jer preko nje pišem različite scenarije, osmišljavam reklame i brojne druge kreativne zadatke koji me ispunjavaju u slobodno vrijeme.

Autorica ste i slikovnice 'Kapetan Ivo u lovu na dugu'. Hoće li priča uskoro dobiti i nastavak?

"Kapetan Ivo u lovu na dugu" upravo je dobio svoju englesku verziju i samo što nije krenuo u osvajanje svijeta na internetu. Naime, ovaj put ne objavljujem slikovnicu u fizičkom obliku, već kao e-book tako da svi Anamarijini i moji prijatelji koji ne razumiju hrvatski mogu uživati u njoj, kao i, naravno, svi ostali koji je pronađu u internetskom bespuću informacija. Uz to planiramo i nastavak, ali tamo negdje na ljeto 2022. godine, prije toga ne bi bilo ni fer prema Ivinu lovu na dugu.

Obožavate putovanja s kojih se često javljate putopisima. Nedavno ste bili u Italiji s prijateljicom Anamarijom Asanović... Kako ste podnijeli razdvojenost od sina?

Kad smo bile skupa na šibenskom Dječjem festivalu ljetos, gdje smo održavale radionice, zafrkavala me da imam Ivo Live TV, što je vjerojatno i istina. Moj tata je dežurni paparazzo, snima desetominutne klipove i barem 10 fotografija dnevno. Sve me strah što ćemo kad mu se memorija prepuni. A što se tiče putovanja, bile smo na Siciliji i bilo je odlično! Naravno, uoči našeg polaska Siciliju je pogodila neviđena poplava, kiša je doslovno lijevala dan i noć, Etna je eruptirala nakon dugog mirovanja i sve je ukazivalo na to da jednostavno moramo ići na ovo putovanje. Nigdje nisam tako dobro jela kao na Siciliji.

Imate li u planu već iduću destinaciju?

Moja vječna destinacija je Dubrovnik jer svaki slobodan trenutak provodimo tamo s obzirom na to da je Ivo pola purger, a pola gospar. Tamo ćemo provesti i nadolazeće blagdane, jedva čekam!

Foto: Privatna arhiva VIDEO Božidar iz Večere za 5 na selu vraća se na TV ekrane