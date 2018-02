Pravi plemićki koncert neponovljivog Roda Stewarta!

Neponovljivi britanski glazbenik Rod Stewart večeras je u zagrebačkoj Areni održao koncert za pamćenje, rekli bismo pravi plemićki koncert, u skladu s njegovom titulom. Premda je nedavno proslavio 73. rođendan Sir Stewart je na pozornici plesao, skakao, pa čak i gimnasticirao. Naravno, nekoliko puta je “bježao” u backstage kako bi kisikom povratio snagu i presvukao se, no njegov izostanak se nijednom nije primijetio, jer ga prati fantastični bend sastavljen od vrhunskih i uigranih glazbenika i pratećih vokala.

Zanimljivo je da su na koncertu sva mjesta bila sjedeća, a u publici je većinom bila srednja generacija, iznad 40 godina. Okupilo se oko 12 tisuća.

Iako je rođen u Londonu, sir Rod je izrazito ponosan na svoje škotske korijene, pa smo prije koncerta čuli škotske gajde, a na početku soul klasike. Uvod je bio rezerviran za dobro poznati instrumental “Soul Fingers” Bar Keysa, nakon čega je uslijedila “Infatuation”, te obrada Sama Cookea “Having A Party”.

- Prvi put sam u Hrvatskoj i super mi je ovdje. Hvala vam što ste došli, bez obzira na snijeg - rekao je Stewart. Sir Rod je poznat po maestralnim obradama, ali i svojim hitovima u svim dekadama prošlog stoljeća, pa smo tako u prvom dijelu koncerta između ostalih čuli i klasike poput “Some Guys Have All The Luck”, “Tonight’s The Night”. Na polovici koncerta uslijedio je i akustični dio uz prekrasne “The First Cut Is The Deepest”, “Have I Told You Lately” i “I Don’t Want To Talk About It”.

Stewart je bio vidno iznenađen jer je hrvatska publika bez problema pjevala ove pjesme, pa je uslijedila i pohvala. Doduše, u prvim redovima bila je i bučna skupina njegovih Škota, obučena u dresove Celtica.

Kraj koncerta nitko nije dočekao sjedeći, jer smo čuli same hitove - nezaboravne “Maggie May” i “Baby Jane”. Tijekom pjesme “Stay With Me” Stewart je pokazao zavidne nogometne sposobnosti, pa je u publiku nogom ispalio tridesetak lopti. Nakon toga čuli smo i “Do Ya Think I’m Sexy”, tijekom koje se s vrha dvorane spustilo stotine raznobojnih balona. Očekivano, na kraju je otpjevao “Sailing”, koja, iako je u originalu pjevaju Sutherland Brothers puno je poznatija u njegovoj verziji. Na žalost publike, na bisu je izveo samo “Enjoy Yourself (It’s Later Than You Think”), no njome nam je izmamio osmijeh na lice. Doista, uživanje u ovakvim koncertima je nešto što se pamti!