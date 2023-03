Rijetko pojavljivanje: Zlatko Komadina u društvu samozatajne supruge Branke gledao predstavu o Breni

u braku su 50 godina

Marica (74) i Mijat (77) žele upoznati Let 3 i zbog toga će u Liverpool ići autostopom

Marica je otkrila i da je upoznala i Micka Jaggera kojeg je naučila i nekoliko riječi na hrvatskom. Paru je najveća želja upotnati Let 3, a kako su oni kazala da će na Eurosong putovati traktorom, to je Barišiće ponukalo da i sami prvi put pokušaju stopirati ovo prijevozno sredtvo, jedino - osim aviona koje još do sada nisu uspjeli.