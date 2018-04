Novo iznenađenje: još jedan stanar večeras je napustio kuću!

Big Brother je u večerašnjoj emisiji uživo stanarima priredio još jedno iznenađenje. Prije dnevne emisije Antonija Blaće je ušla u kuću i stanarima rekla kako kuću napušta Bogo. On se tako na brzinu morao pozdraviti sa stanarima, a svojoj simpatiji Anezi kazao je kako će je čekati.

Osim loše vijesti Antonija je najavila i jednu dobru. Večeras ćemo doznati i petog finalista. Tko će to biti objavit će na poseban način nakon dnevne emisije.

U drugom dijelu emisije uživo Big Brother prvo je pozvao Antonija u ispovjedaonicu i rekao mu da mora izabrati jednog stanara kojeg će direktno nominirati. On je u bivšoj tajnoj kući izabrao Marinovu sliku, iz razloga jer se ne slaže dobro s njim. Lidija je skinula Tominu sliku, te je rekla da se s njim nije dobro slagala. Orky je izabrao Anezi, iako mu je draga, no Lucija i Ana su mu draže. No, prije nego smo doznali koga će Bojan izabrati između Ane i Lucije, RTL je prekinuo emisiju uživo i odluku o finalistu odgodio za sutra.