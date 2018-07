Regius najavio DJ program za tulum do jutra, a zna se i tko kada nastupa

Šibenski festival alternativne glazbe Regius i ove će godine u srcu turističke sezone Šibenčanima i njihovim gostima pokazati najbolje od domaće alternativne glazbe. U samom centru Šibenika 13. i 14. srpnja nastupit će 10 odličnih imena među kojima su se našla i dva rado viđena strana gosta, My Baby i Soviet Soviet, a društvu će se pridružiti i 4 DJ imena koja će biti zadužena da temperatura i tijekom noći ostane visoka.

Zašto nakon bendova ostati na Regiusu? Pazite sad ovo:

1. Rofellos (Mad Ting)

Ulice ga znaju i kao Ivana Vedaka, a na njima uživa status jedne od najvećih pojava hrvatskog i regionalnog hip-hopa još tamo od kraja ’90-ih. DJ Rofellos svoju godišnju rezidenciju iz zagrebačkog kluba Pločnik već tradicionalno seli na obalu pa na Regius dolazi ravno s Fresh Islanda kako bi svojim Mad Ting programom šibensku noć prvog dana Regiusa začinio masom ljutog i nabrijanog grimea.

Foto: Promo

2. Marac (Samo Kaos)

Društvo će mu prvog dana raditi kolega iz Dragermajster Crewa Marko Marović aka Marac. Odlična vijest je da vam nakon njegovog seta neće trebati burek za otriježnjenje jer Marac je zadužen za masni trap set, valjda prvi put u Šibeniku ikad! Svi koji su zimus pohodili Samo Kaos program u zagrebačkoj Močvari znaju da ime nije bezveze. Upozoreni ste.

3. NiceHell

Drugoga dana festival će zatvoriti - legenda! Tonko Mikulandra aka NiceHell priprema poseban Sweet Sound Of Summer set u čast desetogodišnjem razdoblju ljetnih tuluma koje je sada iza njega. Elektronička scena Šibenika još je živa i ne da se!

4. Škalja i Sokol

Čušpajz žanrova ukuhao je šibenski dvojac Škalja i Sokol (ili, kako im na osobnoj piše, Ivo Erceg i Šime Petrić). Before, middle i after su njihovi, a šetnja od metala do trapa i nazad je zagarantirana. Pripremite nožice, morat ćete plesati i to vam neće teško pasti!

Foto: Promo

Tko je kada?

Poznat je i raspored po danima pa će tako u petak, 13. srpnja na pozornicu Regiusa stati Diskodelija, Svemirko, My Baby, Krankšvester i ABOP, dok će dan kasnije, u subotu 14. srpnja, nastupiti She Loves Pablo, Krešo Bengalka, Soviet Soviet, Ogenj i Surka Beatbox.

U prodaji su jednodnevne ulaznice po cijeni od 80 kuna, kao i one festivalske za koje je potrebno izdvojiti 120 kuna. Možete ih kupiti u caffe barovima Baldekin, Bono i Azimut u Šibeniku te na svim Entrio prodajnim mjestima diljem Hrvatske i online.