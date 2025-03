Reality zvijezda vodi tešku borbu za zdravlje: Imam tri tumora na mozgu i dva na plućima

Reality zvijezda i voditeljica podcasta Teddi Mellencamp otkrila je kako su joj liječnici pronašli još pet novih tumora, a nedavno je bila na operaciji tumora na mozgu. Tedi (43) koju smo gledali u realityju "The Real Housewives of Beverly Hill" podijelila je s pratiteljima na Instagramu novosti o svom zdravstvenom stanju. - Nakon današnjih pretraga liječnicu su ustanovili kako imam još 3 tumora na mozgu i 2 tumora na plućima. Sve je to izravna posljedica moje borbe s melanomom - napisala je na Instagramu. Mellencamp je dodala da pokušati ukloniti tumore koji su joj otkriveni i bila je optimistična u pogledu ishoda. - Liječnici se nadaju da će putem imunoterapije smanjiti tumore. To počinje u utorak u 11 sati. Osjećam se pozitivno i uzbuđeno - što ću pobijediti ove tumore, što sam dobila periku (sviđa mi se kratka kosa, samo ne ćelave točke), i što se mogu sjetiti imena svih Angelininih djece.- napisala je.

Mellencamp je 12. veljače putem Instagrama podijelila da je tjednima patila od jakih i iscrpljujućih glavobolja, a dan ranije bol joj je bila nepodnošljiva i zahtijevala je hospitalizaciju. Nakon što je obavila niz pretraga, Mellencamp je objasnila da su liječnici pronašli više tumora na njezinom mozgu te da će dva tumora biti kirurški uklonjena tog dana, dok će preostali manji tumori biti tretirani zračenjem kasnije. Dan nakon operacije, Mellencampin uskoro bivši suprug, Edwin Arroyave, podijelio je novosti o njezinom stanju putem svoje Instagram priče. - Toliko ljudi traži novosti. Sve što ću sada reći je da je operacija prošla dobro. Ipak, nikad nisam vidio Teddi u tolikoj boli. Napokon se malo odmara. Znam da je tako zahvalna na vašoj podršci i ljubavi - rekao je Arroyave.

Nakon što se vratila kući kako bi se oporavila od operacije mozga, Mellencamp je putem Instagrama podijelila objavu u kojoj je zahvalila svom medicinskom timu. - Zahvalan sam nevjerojatnim kirurzima, liječnicima i medicinskim sestrama koji su moju operaciju učinili uspješnom, a moj proces oporavka ugodnijim. Uklonjeno je više tumora od očekivanog: ukupno 4. Ova borba nije gotova, ali ta runda je dobivena. - napisala je Mellencamp u srijedu, 26. veljače. Zatim je zahvalila svojoj obitelji, prijateljima i pratiteljima na podršci i zahvalila je što joj pomažu da ostane jaka.