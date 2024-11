Ne stišavaju se reakcije na rezultate američkih izbora! Slavna glazbenica: "Mrzim vas sve"

Slavne zvijezde iz Sjedinjenih Američkih Država malo po malo počinju se oglašavati na društvenim mrežama, većinom ne skrivajući razočaranje što će novi predsjednik Amerike biti još jednom Donald Trump. Slavna glazbenica, jedna od najutjecajnijih reperica svih vremena, umjetničkog imena Cardi B nije mogla sakriti razočarenje pa je tako na Instagramu napisala: "Mrzim vas sve". Snimila je video s tužnim izrazom lica. Jučer je, točnije 5. studenog objavila i video kako potiče sve žene da glasaju za Kamalu Harris, no ipak, želja da ona zasja na predsjedničkom mjestu i u Bijeloj kući - nije joj se ostvarila.

Naime, kako stvari u ovom trenutku stoje, Donald J. Trump postat će 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ukoliko se u posljednji trenutak nešto naglo ne promijeni, bit će to drugi predsjednički mandat za američkog businessmana nakon onog od 2017. do 2021., čime će ovaj 78-godišnjak postati najstarija osoba u povijesti izabrana za predsjednika SAD-a. Jedan od njegovih najvećih i najpoznatijih poklonika, milijarder Elon Musk, vlasnik je društvene mreže X, prethodno znane kao Twitter, a na njoj se mogu vidjeti i prve reakcije na rezultate američkih izbora.

Sukladno očekivanjima, pristaše republikanskog kandidata slave, dok glasači demokratske uzdanice Kamale Harris izražavaju nezadovoljstvo. Tako je komentatorica političkih zbivanja i podcasterka Candace Owens uputila podbadajuću poruku američkoj industriji zabave, čiji su članovi tijekom predizborne kampanje pretežno zauzeli stranu Harris. - Donald J. Trump je 47. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Plači još jače, Hollywoode - napisala je Owens putem svog računa na X-u. Na istoj mreži oglasila se i Donaldova unuka Kai Trump, također sa slavodobitnom porukom: - Svima si nam inspiracija. Volim te djede - stoji uz priloženi emotikon srca.

Donald J Trump is the 47th President of the United States.



Cry harder, Hollywood. pic.twitter.com/s6MpwRDvTM — Candace Owens (@RealCandaceO) November 6, 2024

You inspire us all. Love you Grandpa. 🫶 pic.twitter.com/sjH9qv7RRu — Kai Trump (@KaiTrumpGolfs) November 5, 2024

Izbornu pobjedu proslavio je i Trumpov sin Eric. On je bez ikakvog opisa simbolično objavio fotografiju vlastitog oca. Euforičnim videom javio se američki komičar Terrence K. Williams, u kojem uz čašu šampanjca slavi očiglednu pobjedu Donalda Trumpa. - Sad mogu plakati! Donald Trump je izabran i bit će sljedeći predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ovo je bio vrtuljak emocija. Umalo smo izgubili vlastitu državu. Ja sam ponosni Amerikanac i da, ponosni tamnoputi Amerikanac koji u potpunosti podržava Trumpa - slavljenički piše Williams.

🚨 I CAN CRY! Donald Trump was elected and will be the next President of these United States of America.



This was an emotional roller coaster. We almost lost our country .



I’m a proud American and yes proud Black American who fully supports Trump.



Trump was impeached,… pic.twitter.com/cJztnPP4go — Terrence K. Williams (@w_terrence) November 6, 2024

Međutim, nisu svi bili oduševljeni rezultatima američkih izbora. Svoje nezadovoljstvo izrazio je američki filmski kritičar David Ehrlich porukom: - Bože, mora da je predobro kad te baš briga za druge ljude - biti oslobođen tereta branjenja čak i vlastitih interesa - napisao je kritičar. Nezadovoljni su se dotakli i Trumpovih politika prema imigrantima.

god it must feel so good not to give a shit about other people — to be liberated from the burden of defending even your own self-interest. — david ehrlich (@davidehrlich) November 6, 2024

Trump deporting the same Arabs/ Latinos/ Gays that voted for him pic.twitter.com/c1E5iuSSlz — 🦂 (@arxbprince) November 6, 2024

U nastavku možete pogledati još neke od reakcija na rezultate američkih izbora i Trumpovu pobjedu.

Eight years ago, I thought Trump would destroy the country.



Today I voted for him. pic.twitter.com/6a2HeAjIar — Freely Ashley (@TheFreelyAshley) November 5, 2024

Dear Oprah Winfrey and Robert Deniro,



Trump won and The United States is still the Freest Country in the world.



Your welcome!



Yours truly,

America pic.twitter.com/YDQQYSKK02 — Rob Schneider (@RobSchneider) November 6, 2024

Appreciate the love brother @danawhite ❤️ I’m grateful to make a difference of having President Trump on my livestream. Couldn’t have done it without Dana White, the GOAT. pic.twitter.com/3OsDMZKdnW — adin (@adinross) November 6, 2024

Donald Trump when it comes to beating womenpic.twitter.com/3C0lcabPmY — Troll Football (@TrollFootball) November 6, 2024

Donald Trump to Georgia pic.twitter.com/uqb9VEoktK — Robert Griffin III (@RGIII) November 6, 2024

