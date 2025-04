Predstavljen program Melodija Jadrana, Mrduljaš najavio spektakl: 'Nastupit će najbolji izvođači hrvatske scene'

Na Melodijama Jadrana, trećim po redu, koje će se održati 28. i 29. lipnja na veličanstvenoj pozornici Galerije Meštrović, i ove će godine nastupiti najzvučnija imena hrvatske estrade: Nina Badrić, Jelena Rozga, Zorica Kondža, Neno Belan, Tonći Huljić i Madre Badessa, Kedžo, Amira Medunjanin, Giuliano...

- Nastupit će najbolji izvođači hrvatske scene, a večeri novih skladbi prethodit će samostalni koncert Nine Badrić u fantastičnom ambijentu Meštrovićeva Kaštilcu – najavio je Tonči Mrduljaš, Direktor Melodija Jadrana, čiji su pokrovitelji Ministarstvo turizma i sporta i Ministarstvo kulture, kao i Hrvatska turistička zajednica. Nina Badrić, koja ove godine obilježava 30 godina karijere, najavila je nezaboravnu večer na kojoj će izvesti poznate skladbe u posve drugačijem ruhu. Pratit će je akustični orkestar i Ante Gelo.

- Potrudit ćemo se da bude hrabro i neočekivano. Neće to biti samo moje pjesme , već pripremamo repertoar kojeg nazivamo Mare Nostrum. Izvodit ćemo neke druge pjesme, "Ako me ostaviš", Mate Miše Kovača na sasvim drugi način – najavila je Nina koja kaže da njezina ljubav prema Melodijama hrvatskog Jadrana seže još iz vremena Zdenka Runjića. - Hvala Tonču što mi je ukazao čast i povjerenje, što me je stavio u vrhunsko društvo – rekla je Nina koja je u Split, na predstavljanje Melodija Jadrana došla s Hvara. -Kako ću se vratiti, ne znam – kaže Nina koja planira u četvrtak sudjelovati u procesiji Za križem.

-Melodije Jadrana svake su godine sve bolje i kvalitetnije. Predstavili su se i na Malti, bila je delegacija u kojoj je bio Gibonni koji je dobio nagradu az doprinos kulturi Mediterana – ispričala je Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. Na predstavljanje Melodija Jadrana okupila se krema splitske estrade: Neno Ninčević, Tonći Huljić,Tiho Orlić, Tedi Spalato, Jelena Rozga, Ivan Huljić, a došla je i Vesna Dragojević, udovica legendarnog Olivera.

