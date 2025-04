Marinela iz 'Gospodina Savršenog' otkrila bolne detalje svog odrastanja: 'Doživjela sam ozbiljan bullying'

Protekla sezona showa "Gospodin Savršeni" ostavila je brojna otvorena pitanja, a mnogi kandidati privukli su pozornost na sebe te privukli pozornost. Jedna od njih jest i missica Marinela Grljušić koja je došla skoro do kraja, no nije proglašena pobjednicom. Naime, Marinela je bila u timu Šime, a nakon kraja emitiranja showa na različita pitanja iz svog života progovara na društvenim mrežama. Ovoga puta odgovarala je pratiteljima na pitanja, a jedan od njih ju je pitao je li joj bilo teško otići iz Požege u Zagreb. "Moj put nije bio lagan, i možda će moj odgovor biti osjetljiv, ali iskren. Sa samo 14 godina napustila sam svoj dom i otišla u drugi grad u srednju - tražila sam mir, jer moje obiteljsko okruženje nije bilo ono što sam trebala. Dvije godine u Pakracu su bile lakše nego da sam ostala doma, ali onda je došla treća godina srednje i s njom ozbiljan bullying. Imala sam 17 godina i osjećala sam se potpuno izgubljeno. Pitala sam se: 'Bože, zašto opet?' Što nije u redu sa mnom?", napisala je.

Dodala je da je preseljenje u Zagreb bilo veliko iskušenje za nju jer nitko nije vjerovao u nju. "Danas shvaćam da sam morala promijeniti okolinu kako bih pronašla sebe. Najteže je napraviti prvi korak - otići, promijeniti sve, suočiti se s nepoznatim", istaknula je Marinela.

Foto: Instagram screenshot

Otkrila je i kako je dobila niz poruka na temu bullyinga o kojem je podijelila svoje iskustvo, a najviše su joj pisale zabrinute mame. "Majke sve vide, a djeca šute, jer misle da nema smisla pričati. I to mi je toliko žao. Bullying je ogroman problem današnjice, a tako rijetko čujem da se netko javno i iskreno oglasi. Sama sam prošla kroz to. Znam koliko je teško. I srce mi se kad vidim koliko je to i dalje prisutno, a koliko se o tome šuti", poručila je Marinela.

Otkrila je pratiteljima i koji je njezin cilj u životu i ima li kakav posao iz snova. "Imam jako puno planova i ciljeva- i s vremenom se oni mijenjaju, što je sasvim prirodno. No trenutačno, moj 'dream job' izgleda ovako: vidim sebe s vlastitim brendom, u svijetu ženske ljepote koju ne samo da volim, već je i živim. To sam ja. Uz to, život pred kamerama mi je izuzetno blizak i uzbudljiv, i voljela bih ostati dio showbizza - jer tu se osjećam kao doma", napisala je Marinela.

Podsjetimo, Marinela je nedavno otkrila kako je nastavila raditi na svom izgledu nakon završetka emisije. Odlučila se za izbjeljivanje zubi, što je s oduševljenjem podijelila sa svojim pratiteljima na društvenim platformama. "Ne prestajem se smijati otkad sam izbijelila zube - mislim da sam nasmiješena čak i dok spavam", napisala je Marinela.

Marinela je poznata po svojoj otvorenosti kada je riječ o estetskim zahvatima, te je priznala da često prima komplimente od obožavatelja putem društvenih mreža. U prošlosti je već prošla kroz nekoliko kozmetičkih procedura, uključujući povećanje usana i lipolizu podbratka - tretman koji reducira masne naslage ispod brade.

Govoreći o svojim iskustvima s estetskim zahvatima, Marinela je za RTL.hr otkrila: "Kad sam doznala da idem u Grčku na 'Gospodin Savršeni', bilo mi je: 'Ajme, puno toga trebam napraviti na sebi', a prvo su bile usne. Krajem srpnja otišla sam na popunjavanje usni hijaluronom. Odradila sam i lipolizu, radila sam je već četiri puta. Oni koji me znaju od ranije znaju kakav sam imala problem s podbratkom".

