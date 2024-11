FOTO Najmlađi sin Donalda Trumpa prvi put glasao, Melania objavila fotografiju: 'Za svog tatu!'

Za nama je izborna noć u Sjedinjenim Američkim Državama, a Donald Trump je nadomak velike pobjede na predsjedničkim izborima. Tim povodom na društvenim mrežama oglasila se njegova supruga Melania Trump, podijelivši sa svijetom da je njezin sin jedinac i ujedno najmlađi sin, kako stvari stoje, budućeg američkog predsjednika, 18-godišnji Barron Trump, prvi put glasao na izborima.

- Glasao je po prvi put - za svog tatu! - napisala je Melania uz fotografiju Barrona s birališta objavljenu na njezinim računima na društvenim mrežama. Na fotografiji možemo vidjeti da je 'Little Donald', kako mu glasi nadimak, svoju građansku dužnost došao obaviti u odijelu. Ovaj prizor možete pogledati na poveznicama ispod.

Podsjetimo, posljednja Trumpova ljubav jest Melanija s kojom je u braku od 2005. godine, a zajedno imaju sina Barrona koji je rođen 2006. godine te je ispisao povijest time što je postao prvo dijete koje je živjelo u Bijeloj kući od vremena Kennedyjeve administracije. U raskošnoj rezidenciji imao je cijeli kat samo za sebe. Za vrijeme Trumpove predsjedničke kampanje i mandata, Barron je uglavnom bio zaštićen od očiju javnosti, s obzirom na njegovu mladost i potrebu za normalnim djetinjstvom. Mediji su ga povremeno fotografirali, ali njegovi roditelji su nastojali minimizirati njegovu izloženost javnosti.

VEZANI ČLANCI:

Zbog iznimne visine koja ga prati od djetinjstva u obitelji je dobio nadimak 'Little Donald'. Nedavno je privukao pozornost svojim velikim uspjehom - proslavom mature na Akademiji Oxbridge. O svom najmlađem sinu Donald je nedavno govorio te svojom izjavom mnoge iznenadio. Barron je ove jeseni krenuo na fakultet. Najmlađi Trumpov sin pohađa Stern School of Business, jednu od najboljih poslovnih škola u zemlji, a upisao je NYU, sveučilište u New Yorku. Strani mediji pisali su kako je Barron na prva predavanja dolazio okružen zaštitarima. Iako su Donald i Melania čuvali privatnost svog sina dok je bio maloljetan, čini se da su to odlučili promijeniti.

GALERIJA: Ovo su djeca Donalda Trumpa: Sinovi vode posao, mezimica se posvetila obitelji, a jedna kćer objavila je i pjesmu

Naime, bivši američki predsjednik u podcastu PBD progovorio je o njegovom ljubavnom statusu. "Nisam siguran da je u toj fazi života. Mislim da još nije imao djevojku", kazao je Donald koji je ponosan na sina, te ga je pohvalio rekavši da je vrlo pametan, dobar dečko i odličan učenik. Trump je rekao kako Barron živo sam u penthouseu u New Yorku, te da je to bila njegova odluka, ali i da voli predavanja i profesore na fakultetu.

VIDEO: Ispuštao vjetrove i dobio zlatni gumb, gledatelji šokirani: 'Sramota i sprdačina!'