Kristina ljuta na Stjepana: 'Svakom si loncu poklopac, mene je sramota'

Socijalni eksperiment "Brak na prvu" mnogim kandidatima nije lagan, a to najviše pokazuju Stjepan i Kristina. Najmlađi je to par ove sezone, a svojim razlikama privlači dosta pozornosti. Već od medenog mjeseca nisu mogli jedno s drugim, da bi sada ipak jedno drugome dali šansu. Kristina se tako vratila u zajednički stan, a nakon samo par dana ponovno je nastao problem. Nakon toga je uslijedilo druženje svih kandidata, a Stjepanovo ponašanje u toj prilici naljutilo je Kristinu. Naime, Kristina i Stjepan su dobili pitanje smatraju li da su drugi parovi neiskreni i da njih vide kao par s najviše problema.

"Mislim da su drugi parovi, ajmo reći, u nekim stvarima neiskreni i mislim da nisu direktni. Mislim da u jednu ruku to isto nije u redu prema drugome", komentirao je Stjepan.Ispričao je da su on i Kristina na početku imali najviše problema što je bilo očigledno. "Stjepana je ovo pitanje 'upiklo' jer je jako osjetljiv na nepravdu i samo pitanje je impliciralo nepravdu da se njih kao proglašava da su najgori par, a on se osjeća da je dovoljno iskren u cijelom tom odnosu bez obzira na sve te turbulencije koje su imali, a definitivno nisu najgori par", komentirala je ekspertica Iva Stasiow.

Nakon toga, Stjepan je svoje mišljenje odlučio svim kandidatima dati do znanja, a to je naljutilo Kristinu. "Vidiš li to moj govor tijela? Vidiš li koliko ovo mene smeta?" rekla mu je. "Pogledaj si ženu", poručila je Višnja Stjepanu. "Svakom loncu si poklopac", kritizirala je Kristina svog supruga. Istaknula je da se nekad mora smiriti. "Ulijevaš meni nervozu, a kamoli drugima", požalila se. Višnja je komentirala da Stjepanu treba malo više puta objasniti neke stvari kao i Darku. Stjepan je to negirao. "Ja sam preiskren i to je to", naglasio je. Kristina je objasnila da postoji vrijeme i mjesto za sve te je dodala da ju je sramota.