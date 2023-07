Razvod nakon 7 godina ljubavi: Krah braka jednog od mnogima najljepših hollywoodskih parova!

Glumci Sofia Vergara i Joe Manganiello se razvode. Mnogima jedan od najljepših hollywoodskih parova, čiji brak se činio savršenim potvrdili su za medije da je njihovo ljubavi nakon sedam godina došao kraj.

"Donijeli smo tešku odluku o razvodu. Kao dvoje ljudi koji se jako vole i brinu jedno za drugo, ljubazno molimo za poštivanje naše privatnosti u ovom trenutku dok prolazimo ovom novom fazom naših života", poručili su u zajedničkoj izjavi za strane medije.

Vatrena Vergara najpoznatija po ulozi u seriji "Moderna obitelj" 2015. je razmijenila bračne zavjete sa zgodnim Joem Manganiellom čiji su preci iz Hrvatske, s otoka Murtera. Upoznali su se 2014. i zaručili šest mjeseci kasnije

Svadbeno slavlje održano je u Palm Beachu na Floridi kamo su pristigle i brojne svjetske face koje su se našle na popisu 400-tinjak uzvanika hollywoodske svadbe

Sofia je trenutačno u Italiji gdje slavi svoj 51. rođendan bez Joea i bez vjenčanog prstena. Poznanici su kazali kako je jaz između dvoje bivših partnera rastao već neko vrijeme. Mnogi su na društvenim mrežama primijetili da Joea nema na fotkama, a Sofia je u javnosti posljednji put viđena sa svojim sinom, 31-godišnjim Manolom Gonzalezom Vergarom.

Sofia je Manola dobila u braku s Joeom Gonzalezom koji je bio njezina srednjoškolska ljubav te su u braku bili bilo od 1991. do 1993. godine.

Sa sinom će uskoro krenuti u zajednički poslovni pothvat i zajedno će se pojaviti u jednom kulinarskom showu. Emisija nosi naziv "Celebrity Family Cook Off" u kojoj će se poznate obitelji međusobno suprotstaviti u nekoliko kuharskih izazova u dobrotvorne svrhe, a među natjecateljima će biti i Sofia i Manolo. Vergara je svoju karijeru počela u Kolumbiji gdje je jedan fotograf zapazio lijepu glumicu dok je s društvom uživala na plaži u Kolumbiji.

- Imala sam malo dijete za koje sam se morala brinuti. Gledajući sada na to razdoblje života, shvatila sam da, iako je bilo teško, to me oblikovalo i dalo mi snage da nastavim raditi na sebi te ne dopustim da me industrija uništi - izjavila je u jednom intervju osvrćući se na svoje početke karijere. Nakon što ju je modni fotograf otkrio Sofia je ubrzo snimila reklamu za jedno gazirano piće i zahvaljujući svom atraktivnom izgledu dobila je i voditeljski angažman u dvije kolumbijske tv emisije. I tako je njen san da bude stomatologinja pao u drugi plan, a Sofia se uskoro seli u Los Angeles i postaje model.

Taj posao odveo ju je do glume i dugo je uživala u statusu najplaćenije glumice na TV-u i to zahvaljujući seriji "Moderna obitelj". S 18 godina udala se za Josea Gonzalesa s kojim ima sin Manola, a iz drugog braka s Nickom Loebom ne nosi lijepe uspomene. Naime, s njim se sudski sporila oko zamrznutih jajnih stanica. Nick je embrijima dao i imena i htio je dokazati da su živa bića. Sudskim procesom pokušao joj je zagorčati život i razoriti brak s Joeom. Sofiji je 2000. godine dijagnosticiran i rak štitnjače i glumica je i iz te teške bitke izašla kao pobjednica.

