Razvela se nakon samo osam mjeseci braka, krije detalje o trudnoći i bebi, a uz nju se veže i jedna duboka kontroverza

Premijera šeste i ujedno posljednje sezone hit-serije "Sluškinjina priča" sve je bliže. Obožavatelji su napokon dočekali prvi teaser, a ako je suditi prema viđenom, June je spremna za konačni obračun. Od samog početka serije gledatelji prate June kroz brutalni sistem Gileada, njezin bijeg u Kanadu i stalnu borbu s traumama koje su joj ostale iz tog razdoblja. Iako je fizički napustila Gilead, njegove sjene i dalje je progone. No, u posljednjoj sezoni ona i svi koji su uz nju napokon će dobiti priliku za osvetu i pravdu. Hulu je potvrdio da će se premijera emitirati 8. travnja 2025., kada će odjednom biti objavljene tri epizode. Nakon toga epizode će izlaziti svakog utorka sve do finala 27. svibnja.

Globalnu popularnost ova serija zasigurno duguje snažnoj osobnosti i talentu glumice koja je utjelovila June, a riječ je o Elisabeth Moss. U intervjuu prošle godine najavila da će šesta sezona biti "velika i divlja". "Definitivno ima energiju posljednje sezone. Odvijat će se na različitim mjestima i bit će puno, puno iznenađenja", otkrila je tada američka glumica koja je, sada je to nedvojbeno, obilježila povijest televizije. Taj epitet stiže nakon osvojenih priznanja kao što su dvije nagrade Primetime Emmy i dvije nagrade Zlatni globus. Poznata po ulogama u serijama, Moss je dobila nadimak "Kraljice televizije", a posljednjih godina učinila je i vrlo uspješni zaokret prema velikom platnu.

Rođena je 24. srpnja 1982. u Los Angelesu, a svoju skandinavsku put duguje majci Lindi Ekstrom Moss, podrijetlom Šveđanki. Otac Ronald Charles Moss je Britanac pa zahvaljujući njemu ima i britansku putovnicu. Odrastala je u obitelji glazbenika: njezin otac bio je jazz trombonist i menadžer, majka blues harmonikašica, brat bubnjar i poslije filmaš, dok je malena Elisabeth kao djevojčica željela postati balerina. Premda je krenula vježbati i nikad nije propustila sat, nadajući se profesionalnoj baletnoj karijeri, ispostavilo se da nije građena za baletnu haljinicu i papučice pa se okrenula glumi.

Kao šestogodišnjakinja je već glumila najmlađu djevojčicu iz obitelji Von Trapp u predstavi "Moje pjesme, moji snovi", a kako je kazalište bilo u Los Angelesu, među gledateljima se našao i agent koji joj je dao prvu ulogu u jednoj televizijskoj seriji, a uslijedili su i televizijski filmovi, kao i crtići u kojima je posuđivala svoj glas. "Gluma mi je od početka profesija i jednako sam je ozbiljno shvaćala s deset godina i danas", rekla je, smatrajući da su za to zaslužne radne navike koje je stekla u glazbeničkoj obitelji.

U to vrijeme, proslavila ju je reklama za tablete protiv glavobolje. Postala je toliko popularna da se prikazivala neprekidno godinama i zahvaljujući njoj je američka glumica lagodno preživjela mnogim mladim umjetnicima najteže razdoblje. Roditeljima može zahvaliti što su joj omogućili školovanje kod kuće, tako da je maturirala sa samo 16 godina, a nekoliko mjeseci poslije dobila je zahtjevnu ulogu djevojke s opeklinama u filmu "Prekinuta mladost" uz Angelinu Jolie. Na snimanju je bila tako uvjerljiva da je Whoopi Goldberg, koja također igra u filmu, mislila da je Moss zaista stradala u požaru.

Elisabeth je u godinama kasnije u podcastu "Let's Talk Off Camera" izjavila da je snimanje "Prekinute mladosti" bilo nevjerojatno iskustvo. "Imala sam 15 ili 16 godina. Mama me vodila na filmski set. Osjećala sam se kao da sam u 'Čarobnjaku iz Oza'. Bila sam potpuno zadivljena svojim radnim okruženjem i suradnjom s Winonom Ryder i Angelinom Jolie. One su bile tako različite i zanimljive", ispričala je, a potom progovorila i o napetostima na setu hvaljenog filma redatelja Jamesa Mangolda. U filmu je utjelovila je Polly "Torch" Clark, pacijenticu koja pati od shizofrenije, a glavne uloge u filmu igrale su Winona Ryder i Angelina Jolie, koje su utjelovile dvije pacijentice iz psihijatrijske bolnice. Budući da između njihovih likova vriju brojne tenzije, slična atmosfera, otkrila je Elisabeth, vladala je i na snimanju.

"Postojale su dvije klike. Jednu je vodila Winona Ryder, a drugu Angelina Jolie. Ja sam bila dio klike Winone Ryder. Klika Angeline Jolie bila je jako cool. Djelovala mi je zastrašujuće. Mislila sam da nema šanse da budem dio te klike. Kasnije sam imala priliku popričati s Angelinom i stvarno je divna osoba, ali u to vrijeme mi je sve djelovalo zastrašujuće. Nikada joj nisam spomenula to. Mislim da ne bi imala pojma o čemu pričam. No, definitivno nisam bila dovoljno cool da budem dio njezinog društva", ispričala je.

Gotovo istodobno postala je Zoey Bartlet, predsjednikova kći u dugovječnoj seriji "Zapadno krilo". "Igrala sam je od 17. pa do 24. godine. Naravno da nisam znala kako je to biti predsjednikova kći pa sam jednostavno pokušala prikazati običnu djevojku, koja se od vršnjakinja razlikuje samo po tome što je u studentskom domu čuvaju agenti Tajne službe", objasnila je Moss, kojoj je ta uloga donijela popularnost, no bila je to uvertira u još uspješniji projekt koji će je vinuti među zvijezde.

Godine 2006. dobila je ulogu Peggy Olson, emancipirane tajnice koja postaje copywriterica u povijesnoj retro dramskoj seriji "Momci s Madisona", čija je radnja smještena u šezdesete godine prošlog stoljeća u New Yorku, a Moss glumi jednu od vrlo zanimljive plejade ženskih likova. Serija upravo započinje s Peggy kojoj je prva epizoda ujedno i prvi dan posla. Ona je jedini novi, još neprilagođeni lik, dok su svi ostali ustaljeni dio svakodnevice u marketinškoj agenciji Sterling Cooper.

Zanimljivo je kako je Moss uzela mnogo stvari sa seta koje su obilježile njezin lik. "Uzela sam pisaći stroj na kojem tipkam u zadnjoj sceni. Uzela sam telefon na kojem obavljam te zadnje pozive, svoj ljubičasti stolac na kojoj sam uvijek sjedila, a zatim sam uzela i prsten. Nosila sam taj prsten u svakoj epizodi serije sedam sezona. Sada mi je to sve u ormaru i uopće ne znam što ću s tim!", izjavila je.

Ovom ulogom stekla je reputaciju ozbiljne glumice i zaradila niz nominacija za vrijedne nagrade: između 2009. i posljednje sezone serije 2015., Moss je bila nominirana za pet nagrada Emmy za najbolju glavnu glumicu u dramskoj seriji. Potom slijedi još jedna sjajna serija koju je obilježila svojom pojavnošću, a riječ je o seriji "Povrh jezera" u režiji slavne Jane Campion, koja se već u prvoj sezoni otimala uzusima krimi-žanra. Prva sezona počela je prizorom u kojem trudna dvanaestogodišnja djevojčica Tui Mitcham, kći mjesnog narkobosa, odjevena ulazi u hladno jezero u blizini gradića. Nakon toga joj je se gubi svaki trag, a njezin slučaj istražuje neiskusna detektivka Robin Griffin - Elisabeth Moss.

Premda je u Hrvatskoj u prvom emitiranju na HTV-u 2014. godine prošla ispod radara, na europskoj i američkoj televizijskoj sceni Elisabeth je ovom ulogom brala lovorike kao detektivka s bolnom tajnom iz prošlosti, za koju je nagrađena i Zlatnim globusom. Govoreći o seriji i uspjehu koji je požnjela, izjavila je kako sebe ne doživljava tako ozbiljno. "Volim svoj posao i profesionalna sam, ali ne mislim da spašavam svijet, niti da radim nešto posebno hrabro kad se suočavam s emocijama koje su mi potrebne za uloge", rekla je skromno, no redateljica Jane Campion obasula ju je komplimentima za njezin glumački talent, kao i za kolegijalnost i nesebičnost, kada je otkrila da je Elisabeth Moss redovito naručivala odjeću i obuću preko interneta, ali ne samo za sebe nego za cijelu ekipu. "Brinula se za nas", dodala je Campion, koja je s Moss snimila i drugu sezonu serije.

I, naposljetku, stiže "Sluškinjina priča", zastrašujuća, distopijska vizija budućnosti u kojoj su plodnim ženama oduzeta sva prava. Moss u seriji glumi ropkinju u vlasništvu države koja žene, svedene na strojeve za rađanje, vrednuje isključivo prema plodnosti. Distopijski Gilead, u kojem žene nemaju vlastitih imena nego se zovu po muškarcu kojem pripadaju, izmaštala je kanadska književnica Margaret Atwood još 1984., no sad je taj svijet upravo nelagodno nalik na današnji. Do te mjere da se prosvjednice koje se bore za vlastita reproduktivna prava u Americi odijevaju u crvene halje i nose bijela pokrivala za glavu, kakve u seriji nosi Fredova, sluškinja dužnosnika po imenu Fred, koju glumi Elisabeth Moss.

"Divno je da motiv iz umjetničkog djela poprima takvo značenje, da ljudi osjećaju da umjetnost govori za njih. Žalosno je, pak, da smo danas u položaju da opet govorimo o nečemu o čemu smo se nadali da više nećemo morati", kazala je Moss, koja za ulogu Fredove dobiva izvrsne kritike i ponovno je nominirana za nagradu Emmy. Ta joj je mučna uloga donijela brojna profesionalna priznanja i naklonost gledatelja, ali i milijunsku zaradu, jer glumica po epizodi zarađuje fiksni honorar od milijun dolara, plus tantijeme od prodaje serijala čija je najveća zvijezda, ali i koproducentica, te jedna od redateljica.

Kritičari navode kako je kvaliteta Elisabeth Moss u preobrazbi, u sebi nosi mnoga lica, i ta se lica doista vide - jedna je od rijetkih koja zna glumiti tijelom, otprilike kao da ju je uloga opsjela. Kad snimanje završi, Moss skida staru masku; nema dvije uloge u kojima je identična. U "Sluškinjinoj priči" većim je dijelom submisivna i puna potisnutog bijesa, u "Povrh jezera" često je nestabilna, što znači da bijes šiba na sve strane.

U međuvremenu, glumica je uspjehe postizala i na Broadwayu, gdje je nastupala u drami Davida Mameta, i na londonskom West Endu gdje joj je partnerica bila Keira Knightley, kao i u brojnim filmskim ulogama, uz zvijezde kao što su Sarah Jessica Parker, Sienna Miller i Tom Hiddlestone.

Film "Nevidljivi čovjek" iz 2020. s Elisabeth Moss u glavnoj ulozi pokazao se kao veliki hit. Premašio je očekivanja, a već tijekom prvog vikenda u kinima zaradio je 50 milijuna dolara širom svijeta. Osim publike, oduševljeni su i kritičari. Elisabeth Moss igra ulogu Cecilije Kass, žene koju terorizira bivši dečko. On lažira svoju smrt, a potom je progoni, pa je Cecilia primorana istovremeno se boriti za svoj život i ostalima dokazati da ne gubi razum.

Uz briljantnu karijeru Elisabeth Moss, međutim, veže se i jedna prilično duboka kontroverza, a riječ je o njezinoj pripadnost scijentologiji, u čijem je duhu odgojena. Jedna je od rijetkih hollywoodskih glumica kojoj scijentologija nije vlastiti izbor, nego su je roditelji odgojili po strogim načelima tog religijskog pokreta čija se ideologija temelji na djelima L. Ronna Hubbarda, američkog pisca znanstvene fantastike. Njegova glavna premisa je da su čovjekove sposobnosti neograničene, čak i ako ih osoba trenutačno nije svjesna, te da opstanak ovisi o nama samima, našim bližnjima i postizanju zajedništva s univerzumom.

Prema uvriježenom mišljenju, scijentologija se ne razlikuje previše od opresivnog režima koji vlada u republici Gilead, ali Moss to odbacuje tvrdeći da joj je upravo scijentologija uvelike pomogla da sačuva psihičko zdravlje u hollywoodskim turbulencijama. "U poslu sam i prečesto u stresnim situacijama, a scijentologija mi je dala stabilnost koju inače možda ne bih imala", rekla je glumica, dok je i sama Atwood, autorica romana, dala za pravo izjavom da vjera kojoj Moss pripada ni po čemu nije ni bolja ni lošija od ostalih.

Premda joj je vjera postojana, u vezama s muškarcima Moss zasad nije pronašla stabilnost. Kad je 2009. na snimanju emisije "Saturday Night Live" upoznala 15 godina starijeg glazbenika i komičara Freda Armisena, izgledalo je kao da je to ono pravo. To ljeto su se vjenčali, no brak se raspao nakon samo osam mjeseci. Armisen je priznao da je bio užasan muž, dok je Moss, koja je za brak rekla da je bio katastrofa, izjavila kako misli da je bila premlada i kako je naučila mnogo o povjerenju prema drugima.

"Sad uživam u tome što sam sama. Iako s prijateljicama često razgovaram s kim bismo trebale, a s kim ne bismo smjele izlaziti, zapravo mislim da nema pravila. Da postoje i da ih znam, napisala bih knjigu i zaradila milijune", rekla je glumica, koja živi u New Yorku baš kao i njezina majka, koja se u međuvremenu rastala od njezinog oca. Kad ne radi, Elisabeth najradije boravi u svojem stanu u zapadnom dijelu Manhattana, gleda omiljene serije kao što su "Skandal", "Roditelji i djeca" ili "Dobra žena", i nikamo ne izlazi. Bavi se svojim mačkama Lucy i Ether, koje obožava.

Poput bombe je početkom prošle godine odjeknula njezina izjava u emisiji Jimmyja Kimmela gdje je potvrdila da čeka prvo dijete, premda je ostalo nepoznato tko joj je partner, kao i termin kada bi trebala roditi. A kako ni godinu dana kasnije u medijima ni na društvenim mrežama ne postoji ni jedna informacija o njezinu djetetu, jasno je koliko cijeni vlastitu privatnost.

