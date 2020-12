Rasturila u Potjeri, a novac će uložiti u studiranje u Nizozemskoj: 'Ne planiram živjeti u Hrvatskoj'

Prije nego što su je gledatelji Potjere upoznali kao potencijalnu buduću lovkinju koja je u prvoj minuti osvojila 31.500 kuna, 18-godišnja Zadranka Hana Vlahov bila je obična maturantica s tek nešto iskustva na pub-kvizovima. Kao učenica završne godine zadarskog MIOC-a trenutačno se sprema za studij matematike na Sveučilištu u Groningenu u Nizozemskoj, a nama je otkrila vidi li sebe kao lovkinju i što će učiniti s osvojenim iznosom.

Foto: Privatna arhiva

– Stvarno sam polaskana. Nije mi ni na kraj pameti bilo da bi tako nešto mogli reći, ali iskreno ne mislim da je to objektivno s obzirom na to koliko sam sreće imala. Bila sam u prvoj minuti dobra i tu sam baš ponosna na sebe, ali isto tako i na ploči sam imala puno sreće – kaže skromno na početku razgovora smatrajući da je imala više sreće nego znanja. Ovo joj je bio prvi nastup, ali nisu joj strani ni pub-kvizovi. – Imam ekipu koja je sve uredno pratila – započinje o dojmovima okoline nakon debitiranja u Potjeri, gdje je nakon početnih 31.5 tisuća uzela višu ponudu i osvojila čak 100 tisuća kuna. – Svi su u razrednoj grupi sve uživo pratili i komentirali. Nisu mogli vjerovati – kaže nam Vlahov kojoj su zatim čestitali razrednica, pedagoginja i profesorica hrvatskog jezika. Osvrnula se i na pogrešku voditelja Joška Lokasa, koji je krivo pročitao pitanje lovcu. Naime, pitanje je glasilo: "Koju je reprezentaciju Njemačka porazila u finalu Svjetskog prvenstva koje je poznato kao čudo u Bernu", a Joško je umjesto u Bernu pročitao u Berlinu.

Lovac Mladen Vukorepa razmišljao je nekoliko sekundi, a Lokas je na kraju ispravno pročitao pitanje. Međutim, to ga je dodatno dekoncentriralo pa je umjesto "Mađarska" odgovorio "Švicarska", a Hanina ekipa to je iskoristila. – Bilo je zbunjujuće. Osobno mislim da to nije fer, da su mu trebali dati da odgovara te dvije minute ispočetka jer postoje za to presedani. Ako dođe do takve pogreške, ide se ispočetka. Ne znam, ali režija je odlučila da će tako ostati i evo, donijelo nam je to na kraju pobjedu! – raspravlja mlada Zadranka koja je u tijeku priprema za studij matematike, ali ne u Hrvatskoj. – Odlučila sam se za studiranje u Nizozemskoj iako mi je odmalena u planu bila Velika Britanija, ali je to propalo zbog Brexita – tvrdi Hana koja od osnovne škole bilježi uspjehe na natjecanjima iz matematike. – Krenula sam natjecati se u petom razredu. Imala sam odličnu profesoricu koja je puno radila sa mnom. U sedmom sam išla na državno, a na županijskim natjecanjima uvijek sam pri vrhu. Potrudit ću se da ove godine prođem na državno – govori nam stidljivo.

Foto: Privatna arhiva

Naravno, zanimalo nas je što će učiniti s osvojenim iznosom i planira li se nakon studija vratiti u Hrvatsku. – Cijeli iznos osvojen na kvizu uložit ću u studiranje. Naravno, ako upadnem na studij, a nadam se da hoću – kaže optimistično debitantica omiljenog kviza na HRT-u, a nas je zanimalo planira li se nakon studiranja vratiti u Hrvatsku. – Svakako bih nastavila živjeti vani, nije mi plan živjeti u Hrvatskoj – kratko nam je odgovorila na kraju. Podsjetimo, urednik Potjere Igor Grković nakon nastupa mlade Hane ostao je impresioniran te nam je rekao kako ju je zabilježio i kao potencijalnu lovkinju. U završnoj potjeri pridružila su joj se još dva člana ekipe – Leo i Rozalio. Premda su imali samo 10 koraka prednosti, uspjeli su tri puta vratiti lovca i tako na kraju uzeti 135.000 kuna, a na pogrešku prilikom čitanja pitanja osvrnuo se i Grković. – Ne smatram da je Mladen oštećen. To vam je kao kada lopta u nogometu pogodi suca i promijeni smjer te da priliku protivničkoj ekipi. Činjenica je da je Mladen bio dekoncentriran, no imao je dovoljno vremena da stigne ekipu. Na kraju mu je nedostajao jedan korak – poručio je nakon emisije.