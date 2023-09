Marijana Mikulić donijela važnu odluku o sinu: 'Jako puno upita dobijem u inbox'

Na svom Instagram profilu glumica Marijana Mikulić (41) često piše o izazovima majčinstva te s čime se sve susreće u ogdoju sina iz spektra autizma, a nakon nove objave odlučila je da više neće objavljivati njegov napredak.

Sada je upitala pratitelje što bi voljeli da češće objavljuje, na što su oni odgovorili da žele vidjeti više objava o kuhanju, radovima na kući, ali i naravno, o napretku njezinog sinčića Jakova. No, čini se kako neće više toliko puno objavljivati o sinu, a na to ju je potaknulo ovoliko puno pitanja o njemu.

"Ali mislim da na koncu neću puno objavljivati ovakve stvari. Jer jako puno upita dobijem u inbox, a sada kada sam stavila upit o čemu konkretno biste da pišem - nijedan komentar s konkretnim upitom. Pa zaključujem da ljude baš i ne zanimaju konkretna iskustva, savjeti, preporuke, nego imaju višak vremena pa mi pišu. Ali ja vremena nažalost nemam dopisivati se sa svakim ponaosob. A htjela sam pisanjem o naše iskustvu pomoći onima koji sada tek prolaze nešto što smo mi već prošli. Tako da ćemo mi hrabro nastaviti našim putem, boriti svoje borbe, povremeno nešto objaviti. A oni koji baš žele, uvijek nađu način da saznaju ono što ih zanima. Sretno svima", napisala je Marijana na fotografiju na svoj Instagram Story.

Podsjetimo, nedavno je podijelila s pratiteljima kako se Jakov igrao s plastelinom i pokazala što je sve napravio, a dodala je da je svjesna da je za nekoga to banalna stvar, no da je za nju to veliki napredak.

