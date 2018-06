Raskol u Boi: 'Zbog zakulisnih radnji više ne želim svirati u grupi'

Grupa Boa prije dva tjedna održala je koncert na krovu MSU, a ljubitelji glazbe primijetili su kako gitaru nije svirao Slavko Remenarić, uz Mladena Puljiza osnivač ove kultne zagrebačke grupe, i autor svih njihovih stihova, kao i u većini pjesama koautor glazbe.

Remenarić je na svom Facebook profilu objavio kako je "zbog pritiska Mladena Puljiza izašao iz benda, te da sastav bez njega sada nosi ime Boa II, temeljem sudske nagodbe na Trgovačkom sudu".

- Dogodilo se to da sam nakon 40 godina izašao iz grupe Boa, a razlog je moj odnos s Mladenom Puljizom, prijateljem iz djetinjstva. Neki njegovi potezi,odbijanje otvorene komunikacije i neke zakulisne radnje u pravcu mog izlaska iz benda dovele su do toga da više nisam želio svirati u grupi - kazao nam je Remenarić .

- On je nakon uspješnog koncerta u Jabuci poslao mail u kojem je pisalo da on neće više pjevati u bendu zbog loše svirke. Saznao sam da se to odnosilo na mene u cilju da me isprovocira jer mi je to priopćio drugi član benda,dok Puljiz nije želio razgovarati. Sličnu situaciju imali smo prije dvije godine prije izlaska našeg posljednjeg albuma, ali smo ga ipak dovršili. Nedavno sam slučajno saznao da je on tada, prije dvije godine, bez mog znanja išao zaštiti ime Boa, ali je ishodio zaštitu imena Boa II, jer je ime Boa bilo zauzeto, sve očito s namjerom da izigra dogovor da ako netko od nas dvojice izađe iz grupe, ostatak se više ne može zvati Boa. Takvo Puljizovo ponašanje uz njegov višak egotripa doveli su me do odluke da napustim bend. Za mene glazba treba biti zadovoljstvo a toga s Mladenom više nije bilo. - priča nam Remenarić.

A iza Puljiza i Remenarića je poznanstvo još iz osnovne škole. Karijeru su počeli 1979., a osim njih u grupi su bili Damir Košpić na basu i Igor Šoštarić na bubnjevima.

- Imali smo utjecaje Davida Bowieja, Talking Headsa, Petera Gabriela i ostalih izvođača koji su gajili art rock. Zbog imidža su nas stavljali u novi romantizam. no glazbeno smo bili bliži art rocku - priča nam Remenarić. A na početku su imali problema s vlastima. Prva im je ploča zamalo dobila zloglasni porez na šund, zahvaljujući pjesmama "Milion" i "Sela gore".

- Tadašnjim vlastima se to nikako nije sviđalo. Smatrali su da se "Sela gore" odnosi na djecu palih boraca, a provokativni tekst pjesme "Milion" je i danas aktualan. Te dvije pjesme proglašene su šundom, no trebala je još jedna pa da cijeli album bude proglašen šundom. Srećom, spasili su nas Darko Glavan i Dražen Vrdoljak, koji su bili u toj komisiji - kaže Remenarić.

Grupa Boa snimala je prva tri albuma u Švedskoj i naglo su postali popularni. Bili su proglašeni za najbolji mladi bend u bivšoj zemlji. Remenarić kaže kako ih je ta popularnost zatekla. Imali su imidž dobrih, ušminkanih dečki, a svirali su puno koncerata pred punim dvoranama,ali bilo je i raznih anegdota.

- U slovenskom mjestu Dornberk imali smo koncert na koji nije došao nitko. U jednom trenutku je čak i ton-majstor izašao, a mi smo uporni odsvirali cijeli set. U crnogorskom gradu Baru nitko nije znao tko smo mi, a na koncert je došla cijela lokalna politička vrhuška sa suprugama. kako smo mi svirali tako su oni pomalo napuštali dvoranu - veli Remenarić.

Na trećem albumu Boa je imala i njihov najveći hit "Tako lijepa". Remenarić otkriva kako je ta pjesma nastala spontano, u tramvaju.

- Radi se o nepoznatoj djevojci koju sam vidio u tramvaju. Ta me cura svojim izgledom osupnula i tako je nastao tekst - kaže Remenarić.

Nakon trećeg albuma 1983. došlo je do prekida u radu grupe jer su se odlučili posvetiti fakultetima. Remenarić veli kako nije bio za to, pogotovo jer je već završavao Pravni fakultet. No, grupa se razišla, a ponovno su se okupili 1989. kada ga je nazvao Paolo Sfeci, koji je htio svirati s njim. Godinu nakon izdali su i album "Prvi val", na kojem su predstavili tada mlade pjevače Vannu, Ilana Kabilja i Francisku Gluhak, te producenta Zvonimira Duspera Dusa. Tada su nastupili i kao predgrupa na velikom koncertu Davida Bowieja na Maksimiru. Pamti se i veliki hit "Kao mir", duet s Josipom Lisac, koji je izašao 1994. Ponovno je uslijedila pauza, zbog Puljizovih obaveza na poslu, a idući album "Dnevnik putovanja, skice ostanka" izdali su tek 2006.

-Iza njega objavili smo album "Krug" ,nakon čega je opet uslijedila pauza. Prije šest godina izdali smo album "VII", koji je po meni jedan od najboljih, jer je najbliži art rocku kakav smo svirali na početku. Album nam je i donio nominaciju za Porin u kategoriji najbolji album alternativne glazbe - priča Remenarić.

Zadnji koncert u ovomu sastavu grupa Boa održala je ove godine u Jabuci, a onda je došlo do mimoilaženja između Puljiza i Remenarića.

- Namjeravam i dalje ostati u glazbi. Lani sam izdao i knjigu stihova u nakladi kuće "OceanMore". Pišem i dalje i stihove i glazbu. Nemam egzistencijalnih pritisaka pa sam slobodan u stvaranju.Bavit ću se glazbom koja bi bila bliže art izričaju nego zadnji album Boe iz 2016. koji je bio više pop. Hoću li osnovati novi bend ili snimati s raznim suradnicima, ostaje za vidjeti. Već sam razgovarao s jednom legendarnom pjevačicom o mogućoj suradnji vezano za stihove - rekao nam je Remenarić.