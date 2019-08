Radili su zajedno 15 godina, a onda ga je optužila za zlostavljanje

Nakon mjesec dana prepucavanja došao je kraj još jednoj svađi. Iako su imali fantastičnu kemiju u seriji NCIS, glumci Pauley Perrette i Mark Harmon u stvarnom životu su ljuti suparnici.

Naime, prije mjesec dana Perrette je Harmona optužila za fizičko zlostavljanje.

- Bojim se Marka Harmona i bojim se njegovih napada. Imam noćne more od toga - napisala je Perrette na Twitteru prije mjesec dana. Na društvenim mrežama konstantno je tvrdila da ju je strah Marka s kojim je radila godinama. Nikada nije objavila dokaze svojih ozljeda. U jednoj sezoni imala je i ruku u gipsu, no kasnije je otkrila da krivac za to nije bio Harmon. Iako su ozljede bile ozbiljne, mnogi fanovi prigovarali su da je više puta rekla kako je sklona ozljedama i kako voli sve raditi sama, popravljati klima-uređaje, odvode... za sebe kaže da je "sama svoj majstor". Jedan od incidenata, kažu izvori sa seta, dogodio se 2016. godine. Mark je na snimanje doveo psa koji je potom izgrizao jednog od glumaca. Pauley je nakon toga potpuno izgubila kontrolu te je ponovila bijesni ispad na Twitteru.

- Ovo se dogodilo članu moje ekipe. I borila sam se da se to ne dogodi ponovno! Kako bih zaštitila svoje ljude! Zbog toga su me napali i izgubila sam posao - napisala je glumica, no izvor blizak produkciji tvrdio je da je to čista laž te da je seriju napustila samovoljno.

Harmon se više puta ispričao zbog incidenta, no ponovno je doveo svog psa na snimanje iako je bio agresivan. Kasnije je Perrette još više bjesnila nakon što su je mase obožavatelja molile da se vrati u seriju.

- Molim vas da prestanete tražiti da se vratim, neću se nikada vratiti - rekla je Perrette.

Šefovi televizijske mreže rekli su da će razgovarati s Harmonom i to ju je smirilo. Harmon nije reagirao na društvenim mrežama, ali američki mediji pišu da je prijetio čelnicima CBS-a te im rekao da ju ušutkaju prije nego što napravi još veću štetu njegovoj karijeri. Perrette se vratila na CBS i radi na novom projektu.

