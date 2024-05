Publika nakon nastupa Bambie Thug: 'Ona je ikona, okrunite je'

Danas se održava veliko finale ovogodišnje Eurovizije, u kojem će nastupiti i hrvatski predstavnik Baby Lasagna s hit-pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim'. Službena stranica natjecanja objavila je kako će 28-godišnji Umažanin na pozornicu Arene Malmö kročiti kao 23. natjecatelj od njih ukupno 26. Lasagna još uvijek na kladionicama drži mjesto favorita za pobjedu, dok mu za vratom pušu predstavnici Izraela i Švicarske.

I ove godine publika diljem Europe i svijeta u velikom broju prati natjecanje. Večeras na društvenim mrežama komentiraju finalnu večer, a najveću pozornost izazvala je predstavnica Irske Bambie Thug sa svojom pjesmom 'Doomsday Blue'.

- "Ona je ikona, ona je legenda i ona je trenutak", "Rekao sam ranije i reći ću sad, okrunite vješticu!", "Irska nam je pružila najbolji show na natjecanju, ovo izgleda kao horror film", neki su od komentara.

I SAID IT BEFORE AND IM GONNA SAY IT AGAIN CROWN THE FUCKING WITCH!! 🇮🇪🫶🏻 #Eurovision2024 #Eurovision pic.twitter.com/Vhq4ceGgUJ — eimear⁴ (@4norrisL) May 11, 2024

IRELAND GAVE US THE BEST SHOT IN EUROVISION. THIS LOOKS LIKE A HORROR MOVIE.#Eurovision2024 #Eurovisionpic.twitter.com/T1fAO87qnE — David;⚡⁷ | 🇺🇦🇦🇹🇪🇦🇸🇪🇬🇷 (@GAGAXBTS) May 11, 2024

