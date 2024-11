Publika je sinoć čekala ovog DJ-a u Zagrebu, a onda se javio organizator: Moramo podijeliti vijest koja nas je upravo šokirala

DJ Sven Väth trebao je sinoć nastupiti u klubu Boogaloo u sklopu Future Scoopa, a onda je prije samog početka eventa organizator iznenadio obožavatelje ovog DJ-a objavom o otkazivanju njegovog nastupa. - Moramo podijeliti vijest koja nas je upravo šokirala – Sven Väth, nažalost, neće večeras nastupiti u našem klubu. Došlo je do izvanredne situacije – Svenova prtljaga, uključujući ploče, zagubljeni su, a let je otkazan. No, party ide dalje! Svi ostali izvođači s line-upa su tu i atmosfera će biti vrhunska, kao i uvijek: After party također ide po planu, a od 07:00 do 09:00 za pultom će vas dočekati Miro! Vaše kupljene ulaznice vrijede za sljedeći termin kada Sven Väth dođe k nama, a za sve koji to žele, omogućili smo i povrat novca. Entrio će se mailom javiti svim kupcima ulaznica s detaljnim informacijama. Hvala na razumijevanju i podršci, Vaš Future Scope - poručio je organizator.

Na svom Instagramu publici se obratio i Väth koji je napisao: Otkazan mi je let i prtljaga u kojoj su moje vinil ploče je izgubljena i to je razlog zbog kojeg ne mogu nastupiti večeras u Zagrebu. Jako mi je žao zbog svih vas koji ste se radovali našem susretu, baš kao što sam se i ja veselio. Već sada tražimo novi datum za nastup - napisao je Sven. Neki obožavatelji su bili razočarani i napisali su to i na društvenim mrežama.

Sven Väth je inovator koji je davne 1981. godine u Frankfurtu preuzeo rizik i ubrzo postao simbolom techno revolucije. Pokretač, inovator i vrlo vjerojatno nepobjediv – Papa Sven, kako ga od milja zovu, krenuo je u avanturu sasvim sam i lansirao u svijet novi zvuk, nove partyje i večeri, koji su imali ogroman značaj te učvrstile njegovu viziju te na koncu dovele do nastanka etikete Cocoon.

Možda jedan od najpoznatijih aspekata Väthove karijere je i organizacija događaja pod nazivom Cocoon, koji se već dugi niz godina održava u klubu Amnesia na Ibizi, piše na stranici Entrio. Ovaj događaj, po prvi put održan 1999. godine postao je kultni i jedan od najprestižnijih techno događaja na svijetu. Väth je kroz ove događaje stvorio platformu za mnoge poznate i nadolazeće izvođače, čime je dodatno učvrstio svoj utjecaj u industriji. Nevjerojatan rizik postao je, i još uvijek je, jedan od velikih uspjeha moderne glazbe i klupske scene. Fenomen koji sada privlači više od 80.000 posjetitelja u četveromjesečnoj sezoni, sa Svenom Väthom u središtu događanja.

