Prvi intervju nove ljubavi Jeffa Bezosa: ‘Veza s njim ima i mana, sada moram sve puno više kontrolirati‘

Četiri godine nakon što je osnivač Amazona i najbogatiji čovjek na svijetu Jeff Bezos (59) otkrio da se razvodi od supruge MacKenzie nakon 25 godina braka, ali i da je razlog tome treća osoba, novinarka, voditeljica i pilotkinja Lauren Sanchez, Bezosova nova odabranica pristala je dati prvi intervju medijima u kojem je po prvi put sama progovorila o njihovom odnosu i vezi.

- Volimo biti zajedno i volimo raditi zajedno. Pomaže mi oko moje knjige. On radi na tome da dobije licencu za pilota. Zajedno letimo. Zajedno vježbamo. Cijelo smo vrijeme zajedno - otkrila je 53-godišnja Lauren za The Wall Street Journal.

Život s najbogatijim čovjekom na svijetu opisuje kao 'master class'. - Živjeti s Jeffom je kao da svaki dan imate prilike prisustvovati master classu. Ono o čemu me stvarno puno naučio jest menadžment - kaže Sanchez pa otkriva i najbolji savjet koji joj je Bezos dao.

- Održavam jako puno sastanaka i uvijek bih na njima prva govorila, a on bi mi rekao: ‘Ne, ne, ne. Ti si šefica. Ti govoriš zadnja. Puštaš sve ostale da govore kako ne bi bilo pod utjecajem tvog mišljenja.‘ Također mi je savjetovao da mi sastanci traju kraće od sat vremena ako je moguće te da osoba koja vodi sastanak napiše dokument od šest stranica ili manje o čemu će se razgovarati i zašto. Ne znam kako mu to uspijeva, može satima čitati dokumente - istaknula je Lauren, koja je priznala i da nije uspjela postati stjuardesa kad joj je bilo 18 godina jer je bila ‘predebela‘ sa svojih 55 kilograma koliko je tada imala.

Foto: PA/Pixsell

Medijima je otkrila i drugu stranu svog partnera koju nikada nije iskazivao u javnosti. - On je zaista jako duhovit. Nasmijava me cijelo vrijeme. Zna biti baš šašav - prepričava Sanchez i priznaje da bi njegov smijeh mogla prepoznati bilo gdje.

- Kada sam prvi put čula kako se smije, pomislila sam - ‘ajme, što je ovo?‘ Sada mi se njegov smijeh baš sviđa. Ako smo na nekoj zabavi i razdvojimo se, moram samo pričekati koju sekundu i pratiti otkud se čuje njegov smijeh - priča Bezosova partnerica.

Da ljubav ide kroz želudac potvrđuje i Lauren koja je otkrila da joj Bezos svake nedjelje radi 'najbolje palačinke na svijetu' koje ju dočekaju čim se probudi. - On se vrlo rano budi. Zatim uzima svoju kuharicu Betty Crocker, a meni nije jasno kako najpametniji čovjek na svijetu još uvijek nije zapamtio običan recept - kroz smijeh kaže Lauren.

Za njezinu ljubav s Bezosom doznalo se 2019. godine kada su objavljene poruke koje su Jeff i Lauren izmjenjivali, a iz tih poruka da se pročitati kako je osnivač Amazona izgubio glavu za voditeljicom.

– Želim te grliti snažno, ljubiti te. Volim te, zaljubljen sam – napisao je u jednoj poruci koju je tada prenio The Sun, dok u drugoj Bezos piše:– Doslovno želim biti s tobom! Da se probudim pokraj tebe ujutro, da čitamo novine i pijemo kavu zajedno. Osim SMS poruka slao joj je i zavodljive i golišave selfije. Svoju su romansu u početku tajili jer su oboje bili u braku. Bezos je bio s filantropkinjom MacKenzie Scott, dok njegova nova ljubav iza sebe ima brak s američkim biznismenom Patrickom Whitesellom.

Sanchez je u intervjuu naglasila da život s Bezosom ima puno više prednosti nego nedostataka ipak je progovorila i o lošoj strani veze s najimućnijim čovjekom. - Teško mi je. Ja sam vrlo otvorena osoba i puno pričam. Volim dijeliti svoje tajne. Tako da sam morala naučiti da to ne smijem činiti. Bila je to dobra lekcija. Nekada sam ljudima govorila svakakve stvari i nikoga nije bilo briga. Sada moram više držati do privatnosti, malo više kontrolirati stvari i to je u redu - zaključila je Sanchez.

VIDEO Vjekoslava Huljić: "U pjesmi sam ograničena, a u knjizi se mogu otkačiti i izmišljati do mile volje"