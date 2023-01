Hana i Petar Grašo zablistali na dodjeli nagrada u Beogradu: 'Zajedno smo i to je najvažnije'

Sinoć je u beogradskoj Štark Areni počelo održavanje najveće glazbene regionalne glazbene manifestacije Music Awards Ceremony. Dodjelu nisu propustio ni glazbenik Petar Grašo (46) koji je jedan od najpopularnijih glazbenika ne samo u Hrvatskoj već i u regiji. Grašo je na ovu manifestaciju stigao u društvu svoje predivne supruge Hane Huljić Grašo (32) s kojom se i modno uskladio. Glazbenik je na sebi imao crni sako, košulju i tamne traperice dok je Hana zablistala u elegantnoj crnoj haljini s tankim naramenicama i svjetlucavim detaljima koje je uparila s crnim sandalama, a posebnu dozu glamura cijelom outfitu dale su i crne baršunaste rukavice.

- Ovdje sam u društvu kćeri večerašnjeg voditelja Tončija, moje supruge i, najvažnije, majke kćerkice od koje mi se teško odvajati. Hvatamo zajedničke trenutke koliko god je moguće. Malena je promijenila već tri, četiri države u životu, naputovala se i jako to voli. Mi smo zajedno i to je najvažnije - rekao je Grašo novinarima.

Presretni supružnici 19. veljače proslavit će prvu godišnjicu braka, a upravo na isti datum ove bi godine u Splitu trebali krstiti svoju kćer Albu.Nagađa se i da će slavlje krštenja opet biti u Grašinom bivšem restoranu, gdje su u veljači prošle godine u krugu najbližih proslavili i vjenčanje. Svoju ljubav su Hana i Petar u tajnosti držali do listopada 2021. godine kad su prvi put snimljeni zajedno u šetnji centrom Zagreba, a ubrzo nakon toga Hana se i preselila kod Petra.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

– Hana i ja živimo decentno svoj život, ne dijelimo privatne detalje s javnošću i to vjerojatno još više rajca medije željne senzacije. Zabavno nam je kako smo zapravo postali medijska lovina, a nismo prstom makli po tom pitanju. Ne opterećujemo se ni najmanje, dapače, zabavljaju nas svi ti napisi i naslovnice bombastičnih naslova i tankih sadržaja. Najviše nas je nasmijala vijest da smo postali hrvatski "Meghan i Harry". Meni je uvijek bilo važno da ne gnjavim ljude nebitnim sitnicama i da im muzika bude jedino što ih zanima vezano uz mene, a i Hana je slična osoba. Unatoč tome u potpuno smo suprotnim situacijama. Mediji su tu da pišu, mi smo tu da živimo i to je krug koji se neprestano vrti – iskreno nam je u jednom intervjuu rekao Petar Grašo. Hana i Petar svoje su sudbonosno "da" izrekli u crkvi svetog Dominika u Splitu. Mladenka je blistala u elegantnoj i glamuroznoj haljini modnog brenda Arileo, a Petar je odabrao klasično odijelo s leptir-mašnom, dok je Hanina kuma Domenika Žuvela imala plavu kreaciju također s potpisom modnog brenda Arileo. U trenutku kada su izrekli ''da'' crkvom se prolomio veliki pljesak. Petar je imao dva kuma na vjenčanju – prijatelje Dina Rađu i Tomaža Kavčiča. – Nitko tko postaje roditelj ne bi smio imati strah, to je slatko iščekivanje. Dolazi nešto što je novo, novo biće, neki tvoj novi pečat, do kraja života, onaj najljepši. Ne bojim se – kazao je Petar nekoliko mjeseci prije dolaska prinove na svijet.

Inače, na sinoćnu dodjelu u Beograd stigli su i Hanina majka Vjekoslava Huljić, ali i njezin suprug Tonči Huljić koji je bio voditelj prve večeri uz Jelenu Gavrilović.

Foto: milan maricic

Povodom prihvaćanja ove uloge voditelja, Tonči Huljić je istaknuo kako je ovime ostvario svoje dječačke snove. - S velikim zadovoljstvom sam prihvatio ulogu voditelja na MAC-u i na to gledam kao na neku vrstu ispunjenja svojih davnih želja. Svi smo mi kao mali maštali o tome da ćemo jednom kada odrastemo biti pjevači, filmski glumci ili televizijski voditelji. Čitav život se bavim glazbom, a sada je izgleda došlo vrijeme da se iskušam i u nečemu o čemu sam u djetinjstvu maštao - kazao je Huljić uoči otvaranja ceremonije koja je započela jučer, a na istom mjestu održat će se i danas.

Podsjećamo, svoje sudjelovanje na ovogodišnjem izdanju MAC-a potvrdili su Jelena Rozga, Konstrakta i Zemlja gruva, Riblja čorba, Emina Jahović, Aco Pejović, Saša Matić, Halid Bešlić, Lexington band, Petar Grašo, Sara Jo, Tonči Huljić, Karolina Gočeva, Joker out bend, Voyage, Nucci, Teodora, Crni Cerak, Lacku, Nikolija, Devito, Coby, Milica Pavlović, Zera, Sergej Pajić, Sajfer, Mahrina, Amna, Mimi Mercedez, Albino, Veraja, i 2Bona.

