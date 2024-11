Prva žena milijarderka (83) je u zatvoru bila vođa i uzor. Nedavno je završila na teškoj operaciji, pa se fotkala u badiću

Dugo je Netflix najavljivao dokumentarac “Martha” o Marthi Stewart, ultimativnoj domaćici koja je svojim savjetima utjecala na generacije i generacije žena diljem svijeta i prvoj ili OG influencerici, ženi koja je promovirajući svoj stil života postala mjerna jedinica za savršen dom. Kada su ga konačno pustili u eter (30. listopada), nisu mogli ni sanjati da će porušiti sve rekorde u svom žanru.

Uspon i pad

U prvih tjedan dana emitiranja ovaj dokumentarac pogledalo je gotovo 7 milijuna ljudi, a čak 92 posto njih dalo mu je ocjenu – izvrstan. Ako ste imalo upoznati s likom i djelom Marthe Stewart, ovakav rezultat ne bi vas trebao iznenaditi. Naime, sve što je ikad dotaknula, u poslovnom smislu, ova 83-godišnjakinja pretvorila je u zlato. Dokumentarac koji je režirao R. J. Cutler prikazuje život osnivačice Martha Stewart Living Omnimedia, medijskog imperija koje je u jednom trenutku vrijedilo puno više od milijardu dolara, kroz oči njezinih brojnih suradnika, rođaka, prijatelja, ali i sa samom Marthom kao glavnom zvijezdom. Film koji traje nešto manje od dva sata priča priču od početka do kraja, od nesretnog djetinjstva, odrastanja u skromnim uvjetima uz strogog i perfekcionizmu sklonog oca, za kojeg i sama Martha nije sigurna je li bio alkoholičar jer, kako kaže u filmu: “Jutra je započinjao šalicom kave i čašom crnog vina. Možemo li to nazvati alkoholizmom? Ne znam, možda, ali nikada nije teturao, mumljao ili ponašao se kao što se pijanci ponašaju”, pa sve do poslovnog uspona, osnivanja carstva, preko pada, odlaska u zatvor i ponovnog uspinjanja na društvenoj ljestvici.

Od najmanjih nogu Martha je sve radila – uzgajala povrće u vrtu, pomagala majci s pripremom brojnih obroka, šivala, dekorirala... Rano je shvatila da ako želi uspjeti, mora završiti dobru školu pa je tako upisala fakultet no, kako to obično biva, u sve se umiješala ljubav. Zaljubila se u Andrewa Stewarta koji je po nju na prvi spoj došao u Mercedesu. Sjećajući se tog događaja, Martha kaže: “Nikad se dotad nisam se vozila u Mercedesu.” Svidio joj se Andrew, a još više joj se svidio njegov način života. Ubrzo su se vjenčali, a ono što je uslijedilo promijenilo im je živote. Za medeni mjesec izabrali su putovanje Europom koje je trajalo “malo dulje” od mjesec dana. Točnije punih pet mjeseci, a Martha je u Europi bila opčinjena svime što je vidjela – jelima, dekoracijama, poviješću, posteljinom, cvijećem. Sve što je vidjela, doživjela i pojela zapisala je u dnevnik. S receptima, detaljima, slikama. Kada se vratila kući, znala je točno što želi – kupiti staru kuću koju će obnoviti po svojim željama i pretvoriti u dom iz snova. U Westportu u državi Connecticut 1971. kupili su zapuštenu kuću na Turkey Hillu. Otac njezina supruga radio je na burzi, Martha je to prepoznala i odlučila se, bez ikakvog formalnog obrazovanja na tom polju, okušati kao burzovna mešetarka. Bila je jedina žena u tom poslu i bila je beskrajno uspješna. “Tu sam naučila kako se ponašati u društvu bogatih ljudi”, rekla je u dokumentarcu. Kad je taj posao prestao donositi željenu zaradu, vratila se svojoj originalnoj ideji, preuređenju kuće. Ostalo je povijest.

Uređujući tu kuću, Martha je pokazala da sve zna i može napraviti bolje od profesionalaca. To njezino umijeće do izražaja je došlo na raskošnim večerama koje je pripremala za prijatelje. Sve je bilo fascinantno, od postave stola, preko dekoracija pa sve do hrane. I sve je bilo Marthinih ruku djelo. Uskoro se proširila priča o njezinoj izvrsnosti i prije nego što se stigla okrenuti vodila je tvrtku za catering koja je organizirala sve bankete – prvo u gradu, potom u državi. Posao je rastao, a s njim i Marthina ambicija. U međuvremenu je rodila kćer Alexis i našla se u ulozi majke, jedinoj u kojoj se, kako sama kaže, nikad nije ni pronašla ni snašla. Mnoge žene majčinstvo bi usporilo, ali Martha nije imala vremena za gubljenje, širio se posao i uskoro su svi mediji dolazi k njoj po savjete za savršena jela, dekoracije, uređenje doma. Odlučila je napisati kuharicu, inzistirajući na detaljnosti postupaka i velikim slikama.

Knjiga je bila veliki hit, pravi bestseler. Uslijedila je druga, još uspješnija. Vidjevši da interes za takvim sadržajem raste, odlučila je sama pokrenuti magazin jednostavnog imena Martha Stewart Living. Trenutak je to u kojem svi magazini na tržištu bilježe pad, no Martha je s prvim brojem srušila sve rekorde i nastavila ih je rušiti. U međuvremenu je magazin dobio brojne ekstenzije: vjenčanja, uradi sam, lagana jela, djeca... Trenutak je to kad se brak Stewartovih počinje raspadati. Suprug ju je varao i ona je, iako je sve to znala, bila spremna zažmiriti na afere i oprostiti mu ne bi li zadržala privid savršenog života koji je prodavala milijunima ljudi diljem svijeta. Andrew je bio neumoljiv i zaljubljen u drugu ženu, inzistirao je na razvodu.

Kad se sada osvrne na to, Martha Stewart kaže: “Ako vas muž vara, on je smeće i trebate ga ostaviti, ali tada to nisam znala.” I na njoj se tada kao definitivno točna pokazala izjava koju Nigel (Stanley Tucci) izgovara Andrei (Anne Hathaway) u danas kultnom filmu “Vrag nosi Pradu”, a koja glasi: “Kad ti se privatni život počne raspadati, vrijeme je za povišicu.” Jer upravo to je scenarij koji je Martha doživjela – u trenutku kad joj se privatni život raspadao, usred razvoda za koji javnost nije znala, posao je cvjetao. I, kako sama kaže, poslužio joj kao odlična distrakcija od negativnih emocija. Umjesto da tuguje, Martha Stewart je radila.

Magazin je postajao sve uspješniji, uslijedila je, logično, TV emisija, milijunski ugovor s lancem trgovina K-mart i Martha se našla na čelu ozbiljne grupacije. Uskoro je tvrtka završila na burzi, a dionice su rasle eksponencijalno donoseći novac ne samo Marthi nego i svima koji su ulagali u nju. Uskoro je Martha Stewart postala veća od života. Postala je prva milijarderka. Prva žena koja je sama zaradila milijardu dolara. Bez velikog nasljedstva ili muža multimilijunaša. Doslovno svojim rukama. U jednom trenutku postala je strašno moćna i strašno bogata te je zbog toga mnogima postala trn u oku. Smetnja. Uslijedio je progon. Dokumentarac se dotiče te teme, malo hodajući “po jajima”, ali ipak gledatelj može steći dojam da je suđenje zapravo bio montiran slučaj i da je u konačnici osuda Marthe Stewart na zatvorsku kaznu bio svojevrsni lov na vještice modernog doba. Naime, ne znajući čime bi je okaljali, tužili su je, i osudili, da je lagala službenim osobama. Ne zbog toga da je prodavala dionice s povlaštenim informacijama kao što većina svijeta i danas pogrešno misli. Zbog toga da je lagala. Da se na njezinu mjestu našao muškarac, do suđenja vjerojatno nikad ne bi ni došlo, ali Martha je, i kao osoba i kao institucija, postala prevelika prijetnja. Petomjesečna zatvorska kazna trebala ju je “postaviti na mjesto”. Ali, Martha Stewart u zatvoru je pokazala od kakvog je materijala satkana. Kad je, nakon pet mjeseci izlazila, stekla je prijateljice među brojnim zatvorenicama kojima se i u tom kratkom periodu uspjela nametnuti kao vođa i uzor. Nakon izlaska iz zatvora, i nakon što je izgubila milijardu dolara vlastitog novca te ostala bez tvrtke, Martha je još jednom krenula iz početka. Snimala je emisije sa Snoop Doggom, osvanula na naslovnici Sport Illustrateda kao najstarija žena u povijesti tog magazina te i danas rastura na svim društvenim mrežama. Radi ono u čemu je najbolja – prodaje svoj životni stil i, za razliku od mnogih, i danas je autentična u tome. Svakodnevno se brine o vrtu i to će, kaže, raditi sve dok diše.

Thrilled to be on cover of the @SI_Swimsuit issue! I hope this cover inspires you to challenge yourself to try new things. Pick up on newsstands May 18th! #SISwimsuit #SISwim23 @ruvenafanador pic.twitter.com/DsRgLr6crK — Martha Stewart (@MarthaStewart) May 15, 2023

Nezadovoljna filmom

No iako je 92 posto gledatelja film proglasilo izvrsnim, najvažnije mišljenje, ono glavne protagonistice Marthe Stewart, nije na tom tragu. Novinaru New York Timesa Brooksu Barnesu, koji ju je nazvao za komentar nakon što je dokumentarac ugledao svjetlo dana, očekujući neki suhoparan i floskulama nakićen odgovor, otkrila je vrlo iskreno da je prilično nezadovoljna filmom o sebi. Posebno je nezadovoljna njegovim završetkom.

”One posljednje scene u kojima izgledam kao usamljena starica koja pogrbljena šepa po vrtu... Čovječe, rekla sam mu da ih se riješi. I odbio je. Mrzim te zadnje scene. Mrzim ih”, rekla je i dodala: “Puknula mi je Ahilova tetiva. Morala sam na groznu operaciju i zato sam malo šepala. U filmu se čak i ne spominje zašto – da, mogu to preživjeti i dalje raditi sedam dana u tjednu”, vikla je Martha na telefon.

Glazbu je nazvala “ušljivom”. “Rekla sam R. J.-u (piše New York Times): ‘Bitan dio filma je da svira rap-glazba’. A onda on ubaci neku klasičnu partituru koja nema nikakve veze sa mnom.” (Cutler je dodao Snoop Doggovu “Beautiful” u odjavnu špicu nakon što je Stewart vidjela nedovršeni dio filma.) Rekla je i da Cutler nije odabrao nimalo laskave kutove kamere.

”Snimale su me tri kamere i on je odlučio iskoristiti najružniji kut”, rekla je novinaru te nastavila sipati žuč: “Moj časopis, za koji biste mogli reći da je tradicionalan, bio je najmoderniji kućni časopis ikada stvoren. Imali smo avangardnu fotografiju. Nitko nikada nije pokazao lisnato tijesto na način na koji sam ga ja pokazala. Ili pojmovnike jabuka i krizantema. I toliko smo se ponosili svim tim modernizmom. To nije ni spomenuto.”

No najviše ju je ipak pogodilo kako je portretirana njezina obitelj. ”Gdje su, dovraga, moji unuci?”, pitala se. “Nema ni spomena. A moji unuci su fantastični. Moja kći bila je jako protiv uključivanja djece u film. Nisam ih mogla pokazati, ali mogla sam govoriti o njima, i jesam. Vodila sam ih na najneobičnija mjesta na svijetu, a imaju samo 12 i 13 godina. Moja ljubav prema putovanjima nije spomenuta. Moje putovanje na Kilimandžaro nije spomenuto!”, vrištala je Martha novinaru na telefon ne krijući nezadovoljstvo.

I, nakon što smo pogledali film, moramo reći da je opet bila u pravu. Iako je “Martha” film vrijedan gledanja, uza sve Marthine opaske bio bi još bolji.

Marthu ne morate voljeti, ne morate se slagati s njezinim načinima rada i metodama, ali morate joj priznati da je uvijek, u svemu čega se dotaknula, bila ne uspješna, već megauspješna, ali samo kada je iza projekta stajala sama od početka do kraja. Bilo da je riječ o bojenju ograde ili vođenju tvrtke. U današnjem društvu takvu ženu često će se nazivati bezosjećajnom i kujom, no kad tako posao vodi muškarac, gleda ga se kao uspješnog biznismena vrijednog divljenja, kao što se u filmu na nekoliko mjesta i apostrofira. Najveći zločin Marthe Stewart nije taj što je lagala vlastima, a pišemo ovo krajem 2024., nego taj što se rodila kao žena. A svijet danas može svašta oprostiti, ali uspjeh teško. I u tome je još veća veličina Marthe Stewart, svaki put kad su je srušili, ona se dizala i vraćala još jača, a po svemu sudeći, spremna je za još koju rundu ili, kako sama kaže, “...dok god sam živa”.

