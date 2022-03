Prva dama Ukrajine objavila potresne snimke iz Mariupolja: 'Ovo je zastrašujući video, ubijaju civile, a nitko nas ne čuje!'

Petnaesti je dan ruske invazije na Ukrajinu, a o ratu koji bijesni njezinom domovinom ponovno se oglasila i prva dama Ukrajine Olena Zelenska (44). Ponovno je odlučila iskoristiti svoj profil na Instagramu kako bi pokazala svijetu što se događa u njezinoj zemlji, a snimke koje je objavila nikog nisu ostavile ravnodušnima.

Nakon što su fotografije ubijene djece obišle svijet zahvaljujući upravo Oleni, prva dama Ukrajine sada je objavila snimke nastale u Mariupolju, gradu u istočnoj Ukrajini.

"Ovo je Mariupolj. Upravo sada. Ruski zračni napad na medicinski centar i rodilište. Ovo je zastrašujući video, ali još uvijek ne možemo vidjeti ono najgore. Ne znamo koliko je majki i djece ubijeno i ozlijeđeno. Tražimo od NATO-a da zatvori naše nebo u ime cijele Ukrajine. Tražimo da se ovako nešto više nikada ne ponovi, no nitko nas ne čuje! U međuvremenu, neprijateljski zrakoplovi očito ubijaju civile!", napisala je pored zastrašujućih prizora.

Nakon toga objavila je i javnu zahvalu vojvotkinji od Cambridgea Kate Middleton i princu Williamu koji su jučer pružili podršku Ukrajini, stigavši u Ukrajinski kulturni centar koji se nalazi u Londonu i gdje se trenutno prikuplja humanitarna pomoć.

Podsjetimo, prije nekoliko dana objavila je i otvoreno pismo kao odgovor na brojne upite za intervju koje posljednjih dana dobiva od velikog broja svjetskih medija.

"Ovo je moje svjedočanstvo iz Ukrajine", započela je Zelenska pa dodala da je ono što se dogodilo prije nešto više od tjedan dana nemoguće povjerovati.

"Naša zemlja bila je mirna, naši gradovi, mjesta i sela bili su ispunjeni radostima svakodnevnog života. 24. veljače budimo se s najavom početka rata. Tenkovi su prešli ukrajinsku granicu, avioni upadaju u naš zračni prostor. Gradovi su bili okruženi bacačima raketa. Unatoč uvjeravanjima propagandnih medija koje podržava Kremlj da je invazija 'specijalna operacija', to je zapravo ubojstvo miroljubivih civila. Najgore je čitati o dječjim žrtvama. Osmogodišnja Alice koja je umrla na ulicama Ohtirka dok ju je djed pokušavao zaštititi. Ili Polina iz Kijeva, koja je s roditeljima poginula u granatiranju. 14-godišnjeg Arsenija udarila je olupina u glavu, a nije mu bilo spasa jer hitna pomoć nije mogla doći do njega na vrijeme zbog jakih požara. Kad Rusija kaže da ne vodi rat protiv civila, prvo prozivam imena te ubijene djece. Naše žene i djeca sada žive u skloništima i podrumima. Vjerojatno ste svi vidjeli ove slike sa stanica metroa u Kijevu i Harkivu, gdje ljudi leže na podovima sa svojom djecom i kućnim ljubimcima – zarobljeni. To su za neke samo posljedice rata, za Ukrajince je to sada užasna stvarnost. U nekim gradovima obitelji ne mogu izaći iz skloništa po nekoliko dana zbog neselektivnog i namjernog bombardiranja i granatiranja civilne infrastrukture", piše Zelenska između ostalog.

