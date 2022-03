Kedžo o ženi koja mu je kampirala ispred stana: 'Policija me zove i dandanas, to je jedna loša priča'

Damir Kedžo u Večernjem showu s Giulianom na Radio Dalmaciji na svoj je način otpjevao kultni hit 'Cesarica', progovorio je o 'lošoj priči' koju je doživio, a javila se i Doris Dragović koja je objasnila zašto je Kedžo na 'putu trajnosti'. Na početku emisije prisjetio se svojih glazbenih početaka u talent showu prije gotovo dva desetljeća.

'Samo sam znao da želim pjevati. Došao sam kao klinac sa 16 godina i tako je nekako krenulo. Što sam ja znao gdje će to mene dovesti, ali me dovelo do tu', prisjetio se pjevač. U međuvremenu je postao jedan od istaknutijih mladih pjevača u zemlji. Iza njega je i pobjeda na Dori 2020. s pjesmom 'Divlji vjetre', ali na Eurosong nije otišao: 'Dogodilo se što se dogodilo, stavio sam to nekako iza sebe. Ja znam da ću sigurno jedan dan otići na Eurosong. Znaš kad nešto onako pikiraš, samo mi treba dobra pjesma, radimo na njoj.'

Foto: Intagram

Giulianu je otkrio i da je ozbiljno razmišljao o ovogodišnjoj Dori. 'Skoro sam se prijavio. Htio sam prijaviti jednu pjesmu, onda se dogodila još bolja, ali je bila samo onako, uz gitaru i vokal, a moraš poslati kompletnu pjesmu. Rekao sam – ajmo pustiti, nije bilo vremena.'

Osvrnuo se i na neobičnu situaciju kad mu je obožavateljica kampirala ispred stana. 'To je bila jedna loša priča, morao sam na kraju tražiti zabranu pristupa i dobio sam je. Baš je išlo daleko. Sad je OK, nazovu me iz policije jednom mjesečno da vide je li OK, je li došla…'

Jedan od Kedžinih uzora je Doris Dragović, a ona o njemu ima samo riječi hvale. 'Da krenem govorit' lipo ne bih stala… Tu sam subjektivna jer ga puno, puno volim. To što radi, radi vrhunski, radi kvalitetno, radi dobro. Nema kompromisa u izboru pjesama, stoji iza tih svojih pjesama i vrijedno je to što radi. Zato mislim da je to put trajnosti', poručila je glazbena diva, a Kedžo je sinoć sve oduševio emotivnom obradom 'Cesarice'.

