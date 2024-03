Proslavili su važan datum! Lejla Filipović uputila romantične stihove suprugu: Još uvijek si mir mojih nemira

Glumac i televizijski voditelj Tarik Filipović jučer je proslavio 52. rođendan, a priliku da mu javno čestita iskoristila je i njegova supruga Lejla Filipović. Bivša misica uputila je emotivne riječi Tariku putem Instagrama i to uz njihovu zajedničku fotografiju. - Ponekad odlutam, ponekad zalutam, ti si uvijek tu da mi pružiš ruku. Još uvijek si mir mojih nemira… Još uvijek si centar svemira… Sretan rođendan ljubavi moja - napisala je Lejla uz fotografiju, a na Storyju je objavila i sliku s proslave na kojoj se vidi rođendanska torta.

Podsjetimo, na Silvestrovo 2007. godine Tarik i Lejla izgovorili su sudbonosno 'da', a Lejla je nedavno o braku progovorila za IN magazin.

"Često me to pitaju i ja kažem da se puno faktora poklopilo. Prije svega, nas dvoje smo jako slični, imamo iste interese, isti odgoj. Naravno, ljubav je najbitnija. Mislim da se u braku, kao i u svakoj vezi, kao i u prijateljstvu, kao i u obiteljskim odnosima, treba raditi, njegovati, zalijevati kao što se cvijeće zalijeva. Puno je tu rada, po meni je najbitnije poštovanje, razumijevanje i malo kompromisa, nećemo se lagati", ispričala je Lejla.

Nekoliko mjeseci nakon vjenčanja rodio se njihov sin Arman, a Lejla iz prvog braka s Dadom Majolijem ima sina Dinu, kojeg Tarik odgaja kao vlastito dijete.

"Suprug i ja smo se neki dan sjetili kako su jučer kao mali trčali u pidžamicama, pa poklončići, pa igračke, a sada izlasci, društva, cure... Sve je to neki prirodan tok. Samo neka su sretni, zdravi i ispunjeni i neka u životu rade ono što ih veseli, a mi ćemo im biti podrška", rekla je Lejla o svojim sinovima.

Lejla i Tarik svoju ljubav na početku nisu željeli potvrditi, no ubrzo se otkrilo da su zajedno. Svi se sjećamo 2007. godine kada se na dodjeli Večernjakovog Ekrana doznalo za njihovu romansu. Tarik je kasnio pa su organizatori zamolili nju da preuzme statuu. - Lejla i ja nismo se dogovorili da ona preuzme nagradu u slučaju da je dobijem. To su nam smjestili organizatori. Ni Lejla nije znala da će je pozvati na pozornicu. Vjerujte, nije to naš stil - komentirao je tada glumac. Tarik je uvijek isticao da smatra i Lejlinog sina iz prvog braka svojim, a posvetio mu je i divnu objavu kada je postao punoljetan u lipnju ove godine.

