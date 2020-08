Priznanje slavne glumice: Postala sam ovisna nakon dva tretmana

Teško je pronaći glumicu u Hollywoodu koja ne koristi botoks i dok mnoge tvrde da su im bore nestale pomoću krema ili nekih kozmetičkih tretmana, glumica Cameron Diaz javno je priznala kako je koristila botoks i postala ovisna o njemu nakon samo dva tretmana. Diaz spada u kategoriju malog broja glumica koje su javno o tome pričale, a ovoj temi pisala je i u svojoj knjizi "Knjiga moga tijela" i tada je priznala koliko žali zbog korištenja botoksa.

- Bila su dovoljna dva tretmana i postala sam ovisna o botoksu i to me ubijalo. Na kraju mi je botoks promijenio izraz lica, to više nisam bila ja i tada sam shvatila da sam pretjerala i da želim stariti tako da i dalje mogu prepoznati svoj odraz u ogledalu. - ispričala je glumica sve o svom iskustvu s botoksom. Glumica kaže kako je loša prehrana ostavila najveći trag na njezinom licu i nikada nije obraća pažnju na to što jede jer je prirodno bila mršava pa si je često znala priuštiti junk food koji je bio poguban za njezinu kožu lica. Požalila je što ga je koristila jer su posljedice korištenja botoksa ostavile trag na njezinoj koži i kaže kako jedno vrijeme nije mogla pomicati jagodice.

Foto: Instagram/Wanda Nara

Bore joj više ne smetaju, ponosna je na njih pogotovo na bore smijalice. Početkom godine 47-godišnja glumica i njezin suprug Benji Madden putem društvenih mreža objavili su kako su postali roditelji djevojčice kojoj su dali ime Raddix. - Sretna nova od Maddensa! Mi smo presretni, blagoslovljeni i zahvalni što u ovom novom desetljeću možemo objaviti rođenje naše kćerkice Raddix Madden. Istog je trena zarobila naša srca i upotpunila našu obitelj - napisala je Cameron.

Cameron nije jedina zvijezda koja je javno priznala da žali zbog toga što je koristila botoks, javno su to priznale i Gwyneth Paltrow, Nicole Kidman, Kylie Jenner, Courtney Cox,Nicole Kidman, Gisele Bündchen...