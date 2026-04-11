Trump traži žrtvenog jarca rata s Iranom: Evo tko bi se prvi mogao naći na listi za odstrel

U Washingtonu se sve glasnije šuška da će Pete Hegseth, američki ministar obrane, postati najveća kolateralna žrtva Trumpove vojne avanture na Bliskom istoku. Hegseth, koji inzistira da ga se zove 'Secretary of War' umjesto 'Secretary of Defense', na konferenciji za novinare proglasio je 'odlučnu vojnu pobjedu' nad Iranom. Nabrajajući ubijene iranske dužnosnike, ponavljao je: Mrtav, mrtav...“, dok mu je američka zastava virila iz džepa na prsima. Dodao je da je preskočio neke te da bi mogao nastaviti i dalje, uključujući novog vrhovnog vođu koji je, kako je rekao ranjen i unakažen.

No, umjesto promjene režima kojeg je Trump obećavao, Iran je nakon smrti vrhovnog vođe ajatolaha Alija Khameneija na čelo doveo njegova sina Mojtabu Khameneija, kojeg mnogi smatraju još radikalnijim. Predsjednik Trump je na platformi Truth Social postavio ultimatum: Iran mora otvoriti Hormuški tjesnac ili će "cijela jedna civilizacija biti uništena noćas, nikad više neće biti obnovljena“. Kasnije je ipak pristao na dvotjedno primirje, što je mnogi protumačili kao brzo povlačenje.

Prema izvorima bliskima Bijeloj kući, upravo je Pete Hegseth snažno gurao Trumpa prema ratu i pretjerano mu obećavao brz i čist uspjeh, ignorirajući savjete potpredsjednika, državnog tajnika i načelnika stožera generala Dana Cainea. Bivši obavještajni časnik američke mornarice Travis Akers izjavio je za The Daily Beast: "Hegseth je cijelu ovu stvar previše prodao Trumpu, a to zapravo nikad nije bilo nešto što je Trump stvarno želio". "Trump će sigurno tražiti žrtvenog jarca jer nikad neće prihvatiti krivnju sam na sebe. On će pronaći nekog drugog na koga će svaliti krivnju", kazao je Akers.

Hegseth je od samog početka bio vrlo znimljiva figura. Na tijelu ima tetovaže koje su izazvale veliku pozornost, među njima jeruzalemski križ i natpis 'Deus Vult' („Bog tako hoće“) na prsima i bicepsu, simbol koji se povezuje s križarskim ratovima i kršćanskim suprematizmom nad islamom. "Ako je spreman staviti trajni simbol na tijelo koji predstavlja kršćanstvo nad islamom, to vam puno govori", kazao je Travis Akers.

U svojoj knjizi The War on Warriors Hegseth je napisao: "Pridružio sam se vojsci 2001. jer sam želio služiti svojoj zemlji. Ekstremisti su nas napali 11. rujna i otišli smo u rat… Dvadeset godina kasnije, ista ta vojska proglasila me ‘ekstremistom’… Vojska koju sam volio, za koju sam se borio, koju sam poštovao… ispljunula me".

Hegseth, rođen 1980. godine u predgrađu Minneapolisa/Saint Paula u Minnesoti, prošao je put od studenta elitnog sveučilišta do jednog od najkontroverznijih članova Trumpove administracije. Nakon završetka srednje škole, Hegseth je upisao politiku na prestižnom Princetonu, gdje se brzo istaknuo kao konzervativni glas. Kao urednik studentskog konzervativnog časopisa Princeton Tory postao je predvodnik konzervativnog načina razmišljanja na kampusu poznatom po liberalnoj orijentaciji.

Nakon što je 2003. godine diplomirao, Hegseth se prijavio u američku vojsku. Tijekom aktivne službe bio je raspoređen na nekoliko zahtjevnih lokacija – služio je u američkom zatvoru Guantanamo Bay na Kubi, te je sudjelovao u operacijama u Iraku i Afganistanu. Za svoje služenje dobio je više vojnih priznanja i dosegao čin majora. Godine 2014. prešao je u rezervu Nacionalne garde.

Istodobno s vojnom karijerom, Hegseth je započeo medijsku karijeru na Fox Newsu kao komentator i voditelj. Njegov otvoreni, borbeni stil i konzervativni stavovi brzo su ga učinili prepoznatljivim licem desnice. Sve više se prikazivao kao iskusan „frontman“ – čvrst, mišićav i nepopustljiv borac za konzervativne vrijednosti.

Hegseth je često koristio društvene mreže i svoje knjige kako bi pojačao tu sliku. Posebno su zapažene njegove objave s golim torzom te naslovi knjiga poput „Modern Warriors“ (Moderni ratnici) i „American Crusade“ (Američki krstaški pohod), koji jasno odražavaju njegov militaristički i ideološki pristup.

Trump je već otpustio nekoliko visokih dužnosnika, među ostalima bivšu ministricu domovinske sigurnosti Kristi Noem i bivšu državnu odvjetnicu Pam Bondi. Prema Akersu, Hegseth se nalazi na vrhu liste onih koji bi mogli biti sljedeći. "Definitivno će doći do otpuštanja u bliskoj budućnosti", zaključio je Akers.