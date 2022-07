Prisjetili smo se razgovora s Oliverom: 'Prošao sam kroz opasnosti u kojima sam mogao izgubiti glavu'

Prije točno četiri godine, na današnji dan, napustio nas je veliki Oliver Dragojević. U svojoj 71. godini života preminuo je samo godinu dana nakon što mu je dijagnosticiran rak pluća.

Povodom tužne obljetnice prisjetili smo se razgovora kojeg smo s njim imali 2012. godine, a koji se dogodio ususret njegovom nastupu s Harijem Rončevićem na riječkom Trsatu kojem se Oliver neizmjerno radovao.

Glazbe, mora i ljubavi čovjek se nikad ne može zasititi, govorio je naš najveći glazbeni vuk. Na sceni je bio više pola stoljeća, more je obožavao otkad zna za sebe, jer mu je davao snagu, a za svoju Vesnu s kojom je bio 39 godina u braku govorio je da ima vrašku sreću što mu je pristala biti suprugom i čekati ga strpljivo da se vrati kući sa svojih putešestvija.

Što vas je to spojilo s Harijem Rončevićem?

– Balun i dobra pjesma. Mi smo stari drugari koji zajedno igraju mali nogomet. Hari je znao gostovati na mojim koncertima, ja na njegovim, pa smo konačno odlučili imati i zajednički koncert. Zapjevat ćemo neke lijepe pjesme, neke će publika znati bolje od nas. Garantiramo dobar provod na Valentinovo.

Proteklih mjesec dana i više punili ste baterije u svojoj oazi mira, u Vela Luci. Kako izgleda jedan vaš dan na otoku?

– Blaženo! Budući da zbog lošeg vremena nisam mogao brodom na more, družio sam se s prijateljima, bacili bi koju na karte, pričali, guštali. No, nije da na Korčuli samo ljenčarim. Imam svoje klavijature, dan mi nikad ne prođe bez glazbe. Vesna je također sa mnom, skuha nam nešto fino, navečer se grijemo uz kamin, baš nam je lipo bilo ovaj put. I sinovi su ponekad navratili.

Najstariji sin Dino nedavno je dobio blizance, sina i kćer. Napokon ste nakon tri sina i jednog unuka dobili unučicu?

– Da, 22. prosinca dobili smo malog Tonija i Luciju. Dugo smo čekali jednu ženskicu u familiji. Unuci su mi velika radost. Kad ovo dvoje malo poraste, imat ću pune ruke posla s njima. Zasad smo Duje i ja tandem, super se razumijemo.

S Vesnom ste u braku već četiri desetljeća. Mlađi parovi zasigurno bi htjeli znati vašu formulu za dug i sretan brak?

– Moja supruga rekla bi vam da je za dug brak u kući važno imati dva banja (kupatila). U biti, Vesna i ja nemamo se vremena posvaditi jer sam malo kad doma zbog posla i nastupa. I kad se svađamo, svađamo se tišinom. Važno je međusobno razumijevanje, tolerancija. Kako postaješ zreliji shvaćaš neke svoje greške pa ih više ne ponavljaš.

Što mislite u kojoj ste se ulozi najbolje snašli – supruga, oca ili djeda?

– Ne znam to rangirati. Nikad se nisam trudio biti neki savršen muž, super otac ili dida. Uvijek nastojim biti iskren u svemu što radim. Kad mi nešto ne paše, to se na meni odmah vidi. Ne znam glumiti, u tome sam jako loš. To je moj način života, u njemu je važna iskrena emocija. Ako mi negdje nije dobro, neću to zatajiti, a ako mi je stvarno lipo, onda ću posljednji počistiti šankove i stolove.

Za sebe ste nedavno rekli da ste veliki romantičar?

– Neki će reći – ma je mi on romantičan, to on sebe voli tako nazivati. Ali, još uvijek sam u stanju naježiti se na nešto lijepo, pjesmu, riječ, emociju, atmosferu, po tome ću ostati vječni romantičar.

Kad ste posljednji put to doživjeli na svom nastupu?

– Na kratkoj turneji po Australiji u prosincu, bilo je nestvarno, dočekali su nas kao gospodu. Nastupili smo u prepunoj dvorani Sydney Opera House. Ljudi su samo zbog mene obukli odijela. Sve je bio savršeno, od smještaja, organizacije, nastupa. Nije da patim od tog visokog nivoa, no kad dođete iz ovih krajeva, onda vam je takav pristup jedno veliko osvježenje i iznenađenje.

U svojoj karijeri nemate za čim žaliti. Ostvarili ste gotovo sve, ljudi vas vole, nitko protiv vas nema što reći?

– Istina, sve je prošlo mirno i lipo, no definitivno još nije kraj. Ostvarilo se puno toga što sam zamislio, moglo je biti i gore. A ljudi nemaju što reći protiv mene, jer ja sam taj koji pjevam, malo tko sluša što govorim.

U životu vas je pratila sreća?

– Da, imao sam sreće. Kad se sad sjetim svih opasnosti na moru u kojima sam mogao izgubiti glavu, prevrnuti se i utopiti, mogu reći da sam imao sreće. Sretan sam i što imam tako dobru ženu koja me nakon svakog puta dočeka s onim što najviše volim, tanjurom domaće tople juhe. Uz to se najbolje rekuperam. Nitko ne kuha bolje od moje Vesne. Razveselim i ja nju parfemom koji je naručila da joj kupim ili nekom drugom sitnicom. Ja sam vam čovjek od starinskih običaja koji uživa u malim stvarima, toplini doma, domaćoj spizi, djeci, unucima. A Vesna je odlična baka, ona je ta koja pamti sve rođendane, imendane, kupuje poklone, jako je brižna i pažljiva.

Čime vas zna izbaciti iz takta?

– Kad pokaže svoje osobine Jarca. Jako je tvrdoglava, zna biti i zlopamtilo, a iznad svega savršeno pamti, ne samo dobre nego i loše stvari. Ja npr. pamtim samo dobre ljude i dobre stvari.

Kakav danas odnos imate sa sinovima, družite li se često?

– Danas puno više nego kad su bili mali. Tad bi im znao dati pokoji savjet, ali slabo su me slušali. Nisu mi u pubertetu priređivali puno neugodnih iznenađenja. Danas je drukčije, pričamo o svemu, intenzivno se družimo, veliki su ljudi, da se s njima razglabati o mnogim stvarima. Volimo zajedno otići na more, u ribolov, ponekad i zapjevati onako iz gušta. Naša su druženja uglavnom rekreacijska, ponajviše ljeti kad se svi okupimo.

Oko čega se znate posvaditi?

– Najčešće i najbrže se to dogodi kad pričamo o glazbi. Jako volim jazz, pjevam neke druge stvari, no jazz je moja velika ljubav. Sinovi polude kad zatupim s tom glazbom jer znaju da cijenim i dobar pop, country ili funky. Pjesma treba imati nešto lijepo u sebi, neku emociju da me dotakne i da mi se svidi. Cijenim i dobru etno glazbu, ali klasiku ne mogu smisliti.

Prije nekoliko mjeseci cijelu ste obitelj poveli na putovanje kruzerom Sredozemljem?

– Jesam. Na sreću, nismo bili na onom koji se zamalo potopio. Dobio sam angažman na tom brodu pa smo spojili ugodno s korisnim. Poveo sam ženu, sinove, neviste, unuka i prijatelje. Bilo nas je dvadesetak i odlično smo se zabavili.

Kako se slažete sa svojim snahama?

– O snahama ili kako mi ovdje u Dalmaciji kažemo nevistama sve najbolje. Biti u svađi s nevistom jako je opasna stvar jer si onda u svađi i sa sinom. Meni su moje neviste odlične!

Imate li mnogo iskrenih prijatelja na koje se možete osloniti?

– Da bi imao iskrenog i velikog prijatelja, trebaš s tom osobom provoditi dosta vremena, odlično ga poznavati, družiti se, a ja zbog posla to nisam često u prilici. Moji dragi prijatelji uglavnom su oni koji se bave istim poslom kao i ja, poput Gibe, Ante Gele, Tomislava Mrduljaša. Ima tu i nekih u Veloj Luci, pa nekoliko u Splitu...

Kojeg se poroka u životu nikad niste uspjeli osloboditi?

– Pušenja. Apstinirao sam dva puta po godinu i pol dana, ali sam mu se opet vratio. Možda bih uspio u tome da mi supruga nije pušač. Kao što guštam u balunu, guštam i zapaliti cigaretu. Sad mi je kasno da prestanem. Pluća mi se ne bi oporavila od toga koliko sam dosad popušio. Znate onaj vic: Pitaju čovika pije li još, a on kaže: “Toliko sam popio da kad bi sad do kraja života počeo pit samo vodu ne bi uspio napravit bevandu”.

Zovu vas starim morskim vukom. Koji vam je najveći ulov bio na moru?

– Vjerovali ili ne, sa sinovima sam ne tako davno ulovio tunu od sto kila!

